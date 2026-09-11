نخبة من نجوم العالم في «تحدي أبوظبي» للغولف بالعين

تعود بطولة «تحدي أبوظبي» للغولف إلى منطقة العين للعام الثالث على التوالي، باستضافة نادي العين للفروسية والرماية والغولف منافسات جولة «هوتيل بلانر» العالمية خلال الفترة من 30 سبتمبر الجاري إلى 3 أكتوبر المقبل، مع إتاحة الدخول مجاناً أمام الجماهير.

وبدأت قائمة المشاركين في البطولة تأخذ ملامح قوية، مع تأكيد مشاركة كريس وود، اللاعب السابق في فريق أوروبا بكأس رايدر، وكريستوفر بلومستراند متصدر ترتيب «الطريق إلى مايوركا» حالياً، إلى جانب نخبة من لاعبي المنتخب الوطني الإماراتي وعدد من اللاعبين المقيمين في الدولة، من بينهم ديفيد هورسي وأدري أرناوس.

وتحظى البطولة بأهمية كبيرة لأنها تمثل الفرصة الأخيرة للاعبين لحجز مقاعدهم في البطولتين الختاميتين للموسم ضمن سلسلة «فاينال سوينغ» التي تقام في الصين، حيث يتأهل أفضل 68 لاعباً فقط في تصنيف «الطريق إلى مايوركا» عقب ختام منافسات البطولة في العين.

وتقام البطولة بالشراكة مع اتحاد الإمارات للغولف، بصفته الشريك المنظم والجهة المعتمدة للحدث، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، كما تواصل تأكيد دورها منصةً مهمة للانتقال إلى أعلى مستويات اللعبة، بعدما نجح بطلا النسختين الماضيتين: ريناتو باراتوري، وريكاردو جوفيا، في التأهل إلى جولة دي بي ورلد عقب تتويجهما باللقب في الإمارات.

وقال اللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للغولف، إن البطولة تمثل حدثاً مهماً لرياضة الغولف في الدولة، معرباً عن سعادته باستضافة جولة «هوتيل بلانر» في العين للعام الثالث على التوالي.

وأكد أن تخصيص 30 مقعداً للاعبين المقيمين في الإمارات يوفر فرصة مهمة لاكتساب الخبرة والتنافس أمام مستويات دولية عالية، مشيراً إلى أن علاقات الاتحاد مع الاتحادات الأخرى تسهم في توفير فرص إضافية للاعبي الدولة للمشاركة في البطولات العالمية.

من جانبه، أكد عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن بطولة تحدي أبوظبي تعكس الالتزام باستضافة الفعاليات الرياضية العالمية وتعزيز مكانة أبوظبي وجهة رياضية عالمية رائدة، معرباً عن تطلعه إلى نسخة جديدة ناجحة من البطولة.

ويستضيف ملعب نادي العين للفروسية والرماية والغولف منافسات البطولة التي تمنح الجماهير فرصة متابعة منافسات عالمية المستوى، بالتزامن مع الاستمتاع بمقومات مدينة العين، المعروفة بطبيعتها الخضراء وإرثها الثقافي ومعالمها المتنوعة، والتي تم اختيارها أخيراً عاصمة للسياحة العربية لعام 2026.

ويفتح نادي العين للفروسية والرماية والغولف أبوابه أمام الجماهير مجاناً طول أيام البطولة الأربعة من 30 سبتمبر حتى 3 أكتوبر.

وقال جيمي هودجز، مدير جولة «هوتيل بلانر»: «إن نادي العين للفروسية والرماية والغولف أثبت خلال العامين الماضيين قدرته المتميزة على استضافة البطولة، مؤكداً التعاون مع اتحاد الإمارات للغولف والشركاء لتقديم نسخة ناجحة جديدة».

وأوضح أن دولة الإمارات رسخت مكانتها وجهة مهمة للغولف الاحترافي، مشيراً إلى أن البطولة تمنح اللاعبين المقيمين في الدولة فرصة المنافسة إلى جانب نخبة من أبرز المواهب الصاعدة عالمياً.

وفي إطار الشراكة مع البطولة، خصص اتحاد الإمارات للغولف 30 مقعداً في قائمة المشاركين، بما يمنح اللاعبين المقيمين في الدولة فرصة خوض منافسات قوية أمام نخبة من اللاعبين الدوليين.