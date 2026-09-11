10 ميداليات لمواي تاي الإمارات في مونديال النخبة

حقّق منتخب الإمارات للمواي تاي إنجازاً تاريخياً جديداً لرياضة الإمارات في ختام مشاركته ببطولة العالم للمواي تاي للنخبة – كوسوفو 2026، التي أُقيمت في مدينة ديجان بكوسوفو خلال الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر الجاري، بعدما حصد 10 ميداليات ملوّنة بواقع 6 ذهبيات وفضية واحدة و3 برونزيات، ليتصدّر الترتيب العربي، ويحقّق المركز الثاني آسيوياً والرابع عالمياً من بين 52 دولة.

وجاء هذا الإنجاز بمشاركة ستة لاعبين فقط، في أقلّ بعثة مشاركة بالبطولة من حيث عدد اللاعبين، وتمكّن جميع أبطال المنتخب من اعتلاء منصات التتويج، في نتيجة تعكس المستوى المميّز الذي قدّمه أبطال الإمارات وقدرتهم على المنافسة وحصد الميداليات في مختلف الأوزان والأساليب.

وتأتي مشاركة المنتخب في البطولة ضمن الاستحقاقات الخارجية لـ«موسم أبطال الإمارات» 2026-2027، تحت إشراف الاتحاد الدولي للمواي تاي «IFMA»، مواصلاً حضوره القوي في البطولات القارية والعالمية، والنتائج المتقدّمة التي حقّقتها المنتخبات الوطنية خلال الفترة الماضية.

وفي منافسات «MT Technical»، نجح منتخبنا الوطني في حصد 6 ميداليات بواقع 5 ذهبيات وبرونزية واحدة، إذ تُوّج محمد تويزي بذهبية وزن 57 كجم لفئة الرجال، وياسين كريمي بذهبية وزن 63.5 كجم، وأحمد إسماعيل بذهبية وزن 75 كجم، فيما أحرز محمد عبدالعزيز ذهبية وزن 81 كجم لفئة تحت 24 عاماً، وعماد يوسف ذهبية وزن 86 كجم للفئة العمرية ذاتها، وحصد محمد كريمي برونزية وزن 71 كجم لفئة الرجال.

وفي منافسات «Muaythai Combat»، أضاف أبطال المنتخب 4 ميداليات إلى الحصيلة، حيث تُوّج عماد يوسف بذهبية وزن 86 كجم لفئة تحت 24 عاماً، ليحقّق ذهبيته الثانية في البطولة، وحصد محمد عبدالعزيز فضية وزن 81 كجم للفئة ذاتها، فيما نال محمد تويزي برونزية وزن 57 كجم لفئة الرجال، وياسين كريمي برونزية وزن 63.5 كجم لفئة الرجال، ليجمع كلٌّ منهما بين الذهب والبرونز خلال البطولة.

وتكتسب حصيلة المنتخب دلالة خاصة بعدما نجح جميع اللاعبين الستة المشاركين في الصعود إلى منصات التتويج، مع تحقيق الميداليات في فئتي الرجال وتحت 24 عاماً، وعبر منافسات «MT Technical» و«Muaythai Combat»، بما يعكس جاهزية عناصر المنتخب وقدرتهم على المنافسة في مختلف أساليب البطولة.

من جانبه، قال سعادة عبدالله سعيد النيادي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للمواي تاي، رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج: «بكل فخر واعتزاز، نُهدي هذا الإنجاز التاريخي الذي حقّقه منتخبنا الوطني للمواي تاي في بطولة العالم إلى قيادتنا الرشيدة وإلى شعب الإمارات، ويطيب لنا أن نتقدّم بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، تقديراً لدعم سموّه واهتمامه الكبيرين برياضة المواي تاي الإماراتية، اللذين أثمرا نجاحات مستدامة قادت رياضتنا إلى المراتب العالمية المتقدّمة».

وأضاف: «نفخر بما قدّمه أبطال منتخبنا الوطني من مستويات فنية مميّزة وروح قتالية عالية، ونجاح ستة لاعبين فقط في حصد 10 ميداليات ملوّنة بينها 6 ذهبيات، وتصدّر الترتيب العربي والحلول ثانياً آسيوياً ورابعاً عالمياً من بين 52 دولة، في نتيجة تعكس جودة الإعداد وكفاءة لاعبينا وقدرتهم على المنافسة في أعلى المستويات».

وتابع: «نتوجّه بالتهنئة والتبريكات إلى أبطال المنتخب المتوّجين بالميداليات، وإلى الجهازين الفني والإداري وكافة أعضاء البعثة، تقديراً لجهودهم الكبيرة وتمثيلهم المشرّف لرياضة الإمارات في هذا المحفل العالمي. كما تؤكّد هذه النتائج نجاح خطط الاتحاد وبرامجه المتواصلة لإعداد المنتخبات الوطنية وتطوير قدرات اللاعبين، بما يضمن استمرار حضور الإمارات في مراكز الصدارة ومواصلة رفع علم الدولة على منصات التتويج العالمية خلال الاستحقاقات المقبلة».