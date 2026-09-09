اعتماد بعثة منتخب الإمارات للمشاركة في أولمبياد الشطرنج

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشطرنج بعثة منتخبنا الوطني المشارِكة في النسخة الـ46 من أولمبياد الشطرنج، التي تستضيفها مدينة سمرقند الأوزبكية، خلال الفترة من 15 إلى 27 سبتمبر الجاري، برئاسة عبدالله حسن الحمادي، الأمين العام للاتحاد.

كما اعتمد المجلس المشاركات الخارجية المقبلة، وفي مقدمتها دورة الألعاب الآسيوية السادسة للصالات المغلقة والفنون القتالية، التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر المقبل، إلى جانب بطولة العرب للرجال والسيدات في تونس، خلال الفترة من 18 إلى 28 ديسمبر المقبل، جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الاتحاد، برئاسة الدكتور إسماعيل إبراهيم الخوري.

واعتمد الاجتماع محضر الاجتماع السابق، والتقريرين الإداري والفني، وخطة النشاط للمرحلة المقبلة، كما تابع الجهود المبذولة في ملف ترشح فؤاد درويش، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، لمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، في الانتخابات المقرر إجراؤها على هامش أولمبياد الشطرنج.

تضم بعثة منتخب الإمارات المشارك في الأولمبياد، سالم عبدالرحمن وعمران الحوسني، وعمار السدراني، وعبدالرحمن الطاهر، وأحمد فريد، والمدرب الأمريكي فلاديمير أكوبيان، والإداري سعود المرزوقي، واللاعبات روضة السركال، ووافية درويش المعمري، وأحلام راشد، وعهود عيسى، وعنود عيسى، والإدارية عبير علي، والمدرب البولندي بارتوش سوتشكو.

وقال عبدالله حسن الحمادي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشطرنج، إن اعتماد مشاركة منتخب الإمارات في أولمبياد الشطرنج يمثل محطة مهمة في برنامج إعداد المنتخب، مؤكداً حرص الاتحاد على توفير أفضل الظروف أمام اللاعبين لتمثيل الدولة بصورة مشرفة وتحقيق نتائج تواكب تطلعات وطموحات الشطرنج الإماراتي.

وأضاف: «المشاركة في أولمبياد الشطرنج، الذي يعد من أكبر وأهم المحافل العالمية، تمثل فرصة مهمة للاعبي منتخبنا لاكتساب المزيد من الخبرات والاحتكاك بأفضل لاعبي العالم، ونتطلع إلى تقديم مستويات قوية تعكس التطور الذي تشهده اللعبة في الإمارات».

وأشار الحمادي إلى أن الاتحاد وضع برنامجاً متكاملاً للمشاركات المقبلة، يتضمن دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية في الرياض وبطولة العرب في تونس، مؤكداً أن الهدف هو مواصلة الحضور الإماراتي القوي في البطولات الإقليمية والقارية والدولية، والبناء على النتائج الإيجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية.

وثمّن دعم وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية، إلى جانب تعاون الأندية، مؤكداً أن هذا الدعم يمثل ركيزة أساسية لاستمرار تطوير اللعبة وتعزيز حضور الشطرنج الإماراتي على الساحة الدولية.

وأشاد مجلس إدارة الاتحاد بالدعم الذي تقدمه وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية، والتعاون المستمر من الأندية، كما ثمّن النتائج التي حققتها منتخباتنا في بطولة العرب الأخيرة، مؤكداً أهمية مواصلة العمل لتطوير المنتخبات الوطنية ورفع مستوى المنافسة في مختلف الاستحقاقات المقبلة.