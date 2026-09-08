«الإمارات للترايثلون» يشارك في بطولة العالم بإسبانيا 23 سبتمبر

أعلن اتحاد الإمارات للترايثلون مشاركة فريق «الإمارات للترايثلون»، في منافسات بطولة العالم المقررة في مدينة بونتيفيدرا الإسبانية التي تقام خلال الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر الجاري.

وأوضح الاتحاد أن هذه النسخة من البطولة تشهد مشاركة واسعة من مختلف دول العالم، ويستعد حالياً 110 لاعبين ولاعبات لتمثيل الفريق الإماراتي في مختلف المنافسات والفئات.

ويجري الفريق حالياً تدريبات يومية متخصصة في الدراجات الهوائية، والسباحة، والجري، وخاض أمس تدريبات السباحة في مجمع حمدان الرياضي بدبي. وستكون فترة الإعداد الحالية هي الأخيرة قبل السفر إلى إسبانيا.