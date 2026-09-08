«دبي البحري» يفتح باب التسجيل لسباق الشندغة للقوارب الشراعية 22 قدماً

أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، اليوم، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في سباق الشندغة للقوارب الشراعية المحلية فئة 22 قدماً – الجولة الأولى، والمقرر إقامته السبت المقبل، إيذاناً بانطلاق منافسات الموسم الرياضي البحري الجديد 2026 ـ 2027.

ورحب النادي بجميع النواخذة والمتسابقين، داعياً إياهم إلى التسجيل والمشاركة في أولى محطات الموسم، الذي ينتظر أن يشهد منافسة قوية بين عشاق رياضة الإبحار الشراعي، وذلك مع تطلعهم لعودة النشاطات البحرية بعد فترة التوقف الصيفي.

ووفقاً لشروط التسجيل، تضم المنافسات فئتي الناشئين والشباب، حيث تتراوح أعمار المشاركين في فئة الناشئين بين 8 و16 عاماً، فيما تمتد أعمار فئة الشباب من 8 إلى 21 عاماً، كما تتيح اللوائح مشاركة بحار واحد من فئة الشباب في كل قارب ضمن فئة الناشئين.

دعا النادي الراغبين في خوض السباق إلى استكمال إجراءات تسجيل مشاركتهم عبر الرابط المخصص لذلك في القنوات الرسمية للنادي، استعداداً لانطلاقة موسم جديد حافل بالتنافس والإثارة، ومواصلة مسيرة الحفاظ على الموروث البحري الإماراتي وتعزيز حضوره بين الأجيال الجديدة.

من جهته، أكد محمد المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، اكتمال الجاهزية لانطلاق الموسم الجديد، وقال: بدأ العمل والتحضيرات منذ نهاية الموسم الماضي عبر صيانة وتجهيز القوارب، والجميع متعطش لعودة المنافسات البحرية بعد فترة التوقف الصيفية، على صعيد النواخذة والبحارة والجماهير وكل أهل البحر، ونتطلع أن يكون موسماً حافلاً بالتنافس والمستويات القوية، وذلك بداية من سباق الشندغة للقوارب الشراعية المحلية فئة 22 قدماً، وقد ارتأت إدارة النادي إلى انتقاء أسماء السباقات من معالم تاريخية وحضارية بارزة في دبي، مثل الشندغة، وأتلانتس، وبرج العرب، ودبي هاربر، وجميرا وعين دبي، إضافة إلى سباق القفال وغيرها من الفعاليات البحرية.

وأشار المري، إلى أن السباق المقبل يشكل محطة مهمة كونه يقدم الفرصة للناشئين والشباب من أجل إبراز قدراتهم وصقل مواهبهم، وهو الذي قدم لنا تاريخياً أسماءً أصبحوا علامة بارزة في السباقات البحرية، ونتطلع مجدداً لمتابعة سباق حافل بالندية والمستويات المتقاربة والتنافس حتى الأمتار الأخيرة لحسم المراكز الأولى.

وكان نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن برنامج أجندة حافلة بالفعاليات للموسم الرياضي الجديد 2026 ـ 2027، والذي يتضمن 40 سباقاً وبطولة وفعالية تمتد من شهر سبتمبر 2026 وحتى أبريل 2027، وتشمل مختلف الرياضات البحرية التراثية والحديثة في إطار جهوده المتواصلة من أجل نشر ودعم هذه الرياضات، وإبراز جهود دولة الإمارات العربية المتحدة، ودبي، الرائدة باعتبارها وجهة رياضية عالمية وتعزيز دورها في الحفاظ على الإرث والامتداد التاريخي للرياضات البحرية.