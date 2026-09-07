اتحاد الرياضات الإلكترونية يختتم المرحلة الأولى من مسابقة دوري الإمارات

اختتم اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية منافسات المرحلة الأولى من مسابقة دوري الإمارات بتتويج فريق «اي دبليو» بطلاً لمنافسات لعبة «كول أوف ديوتي»، وذلك بعد فوزه في المواجهة النهائية على فريق «uea7».

ونظم اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية منافسات البطولة بالتعاون مع M7 Esports، في إطار استراتيجية الاتحاد لتوسيع نطاق مسابقات الدوري واستقطاب مختلف مجتمعات الألعاب الإلكترونية في الدولة، وإتاحة المجال أمام اللاعبين والفرق للمنافسة ضمن بطولات رسمية ومنظمة.

وشهدت البطولة التي اختتمت المرحلة الأولى منها أمس، منذ انطلاقتها مشاركة واسعة من الفرق واللاعبين، إلى جانب مستويات فنية وتنافسية قوية خلال مختلف مراحل المنافسة، وصولاً إلى الأدوار الإقصائية التي شهدت مشاركة 4 فرق.

وأكد سعيد علي الطاهر، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، أن النجاح الذي شهدته منافسات البطولة يعكس النمو المتسارع لمجتمع الرياضات الإلكترونية في دولة الإمارات، والقاعدة الكبيرة من اللاعبين الذين يمتلكون مستويات فنية وتنافسية متميزة.

وأضاف: «نعمل على أن يكون الدوري الإماراتي منصة حقيقية لاكتشاف المواهب والعناصر المتميزة، ومتابعتها وتطويرها فنياً، بما يخدم خطط إعداد المنتخبات الوطنية ويعزز قدرتها على تمثيل دولة الإمارات بصورة مشرفة في البطولات والاستحقاقات الإقليمية والدولية».