«الإمارات للدراجات» يواصل إنجازاته بانتصار مزدوج في طواف لويدز بريطانيا

توج الدراج البلجيكي تيم ويلينز، من فريق الإمارات - إكس آر جي، بلقب الترتيب العام لطواف لويدز بريطانيا 2026، بعد نجاحه في الدفاع عن القميص الأخضر خلال المرحلة الخامسة الأخيرة، التي أقيمت في منطقة الحدود الإسكتلندية، ليهدي الفريق الإماراتي انتصاره الـ 71 هذا الموسم. وشهد اليوم الختامي إنجازاً استثنائياً لفريق الإمارات - إكس آر جي للدراجات الهوائية، بعدما توج نيلس بوليت بلقب المرحلة الخامسة، محققاً الانتصار رقم 70 للفريق خلال موسم 2026، قبل ثوانٍ من عبور ويلينز خط النهاية، وحسم لقب الترتيب العام.

وقدم الفريق الإماراتي أمس أداءً جماعياً لافتاً طوال المرحلة، بعدما نجح في تفكيك المجموعة الرئيسة، مستفيداً من تأثير الرياح الجانبية، ودفع بخمسة من دراجيه إلى المقدمة، ضمن مجموعة متقدمة ضمت ثمانية دراجين. وشن الفريق تحركه الحاسم قبل أكثر من 80 كيلومتراً من خط النهاية، مستفيداً من صعود دادي بانك، الذي يبلغ طوله 1.9 كيلومتر، وبمتوسط انحدار يصل إلى 5.5 فيالمئة، لينفصل ويلينز وبوليت وميكيل بيرغ وفلوريان فيرميرش وبينوا كوسنيفروي عن المجموعة الرئيسة، في أداء جماعي عكس قوة الفريق وتماسكه.

ويمثل تتويج ويلينز باللقب ثاني انتصاراته هذا الموسم، والأول له في سباقات الترتيب العام منذ فوزه بطواف رينيوي عام 2024، كما يعد اللقب العام رقم 10 في مسيرته، والانتصار الـ 43 له على المستوى الاحترافي. وكان الدراج البلجيكي قد انتزع صدارة الترتيب العام خلال المرحلة الرابعة التي أقيمت السبت، بعد أداء قوي قاده إلى ارتداء القميص الأخضر، قبل أن ينجح في المحافظة عليه في المرحلة الختامية. وتم إقامة المرحلة الخامسة بالكامل في منطقة الحدود الإسكتلندية، وانطلقت من إيرلستون وعادت إليها مروراً بتلال لامرمير، وسط أجواء ممطرة وعاصفة في بداية السباق، قبل تحسن الظروف الجوية تدريجياً خلال فترة الظهيرة.

ومع بداية المرحلة، انطلقت مجموعة منفصلة ضمت أربعة دراجين، من بينهم بن ويغينز من فريق بريطانيا العظمى، وتمكنت من بناء فارق وصل إلى دقيقتين ونصف، فيما تولت فرق فيكس أول كويك-ستيب وديكاتلون سي إم إيه سي جي إم والإمارات - إكس آر جي، مسؤولية ضبط إيقاع المجموعة الرئيسة.

وشهد منتصف المرحلة صعودات ريدستون ريغ ودادي بانك وهاردنز هيل، حيث حافظ ويلينز على موقعه بين زملائه، وسط مهمة واضحة للفريق، تمثلت في تأمين القميص الأخضر، والتعامل مع أي محاولات هجومية. ورفع فريق نتكومباني إينيوس من وتيرة السباق، مستفيداً من الرياح الجانبية، ما أدى إلى انقسام المجموعة الرئيسة، إلا أن فريق الإمارات - إكس آر جي سرعان ما فرض سيطرته، وانطلق خمسة من دراجيه إلى المقدمة، برفقة فيليبو غانا من إينيوس، تاركين المجموعة الرئيسة خلفهم. ومع دخول الكيلومترات العشرة الأخيرة، حافظت المجموعة المتقدمة على أفضلية تجاوزت الدقيقة، قبل أن يشن نيلس بوليت هجومه الحاسم، وينجح في الابتعاد عن منافسيه، ليعبر خط النهاية منفرداً، ويحقق الفوز بالمرحلة، وهو الانتصار العاشر في مسيرته.

وحل فلوريان فيرميرش ثانياً في المرحلة، فيما جاء بينوا كوسنيفروي رابعاً، واحتل ميكيل بيرغ المركز السابع، بينما أنهى تيم ويلينز المرحلة في المركز الثامن. وبفضل هذه النتائج، أنهى فريق الإمارات - إكس آر جي مشاركته في طواف بريطانيا بصورة مميزة، بعدما جمع بين الفوز بلقب الترتيب العام عبر ويلينز، والانتصار بالمرحلة الخامسة بواسطة بوليت، إضافة إلى حسم ترتيب الفرق. واحتفل الفريق بكامل عناصره على منصة التتويج في إيرلستون، بعد أداء قوي، ليحقق أول ألقابه في طواف لويدز بريطانيا، ويضيف محطة جديدة إلى موسمه الاستثنائي.

وكان الفريق قد بدأ مشاركته في الطواف بأسلوب هجومي خلال المرحلة الافتتاحية في لينكولن، حيث أنهى ويلينز وفيرميرش المرحلة ضمن العشرة الأوائل، قبل أن يستفيد الفريق في المرحلة الثانية من ظروف الرياح الجانبية، لدفع ويلينز إلى المركز الثاني في الترتيب العام.

وجاء التحرك الأبرز نحو اللقب خلال المرحلة الملكية بين هلمسلي وليبورن، عندما شن ويلينز وزملاؤه هجوماً في يوركشاير ديلز، لينجح الدراج البلجيكي في تجاوز متصدر السباق آنذاك، لويس أسكي، وانتزاع القميص الأخضر.