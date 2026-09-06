بطولة آسيا القارية للجوجيتسو تجسد نجاح مسيرة تمكين المرأة الإماراتية رياضياً

جسدت بطولة آسيا القارية للجوجيتسو 2026، اتساع حضور المرأة الإماراتية في مختلف مسارات اللعبة، من المشاركة في الفئات السنية المختلفة، والمنافسات المتقدمة، إلى التدريب والعمل التطوعي والدعم الأسري، ما يعكس ثمار مسيرة متواصلة من الرعاية والتمكين، تزامناً مع الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية.

وتقول مريم الكعبي من الاتحاد النسائي العام، إن المكانة التي وصلت إليها المرأة الإماراتية في الرياضة ومختلف ميادين العمل، تستند إلى الدعم الراسخ من القيادة الرشيدة، وإلى الدور المحوري لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في ترسيخ مسيرة تمكين المرأة.

وأضافت: "حظيت بنت الإمارات على مدى مسيرتها بالثقة والفرص التي مكنتها من تطوير قدراتها والمشاركة بفعالية أكبر، واليوم تؤكد حضورها بكفاءة في مجالات متعددة، ومما لا شك فيه أن الرياضة تقدم نموذجاً واضحاً لقدرتها على تحويل هذا الدعم إلى طموح وإنجاز".

ويبرز أثر هذا الدعم داخل أندية وأكاديميات الجوجيتسو، من خلال اتساع قاعدة اللاعبات، ومواصلة العديد منهن مشوارهن إلى مستويات متقدمة، فيما تتجه أخريات إلى مجال التدريب ونقل خبراتهن إلى الأجيال الجديدة، بما يعزز استدامة تطور اللعبة.

وتقول موزة علي الراشدي مدربة فريق السيدات في نادي العين للجوجيتسو، إن الفتاة الإماراتية باتت تمتلك مساراً واضحاً على مستوى الرياضة، يبدأ بالممارسة والمنافسة، ويتيح لها مستقبلاً الانتقال إلى التدريب، ونقل خبراتها إلى الجيل التالي.

وأضافت: "الدعم الذي تحظى به اللاعبات يمنحهن الثقة للاستمرار، ويرفع سقف طموحاتهن، ويعزز شعورهن بالمسؤولية تجاه الأجيال اللاحقة".

وأكدت طيف الحمادي، لاعبة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، من فئة الشابات (الحزام الأزرق)، أن وجود لاعبات ومدربات إماراتيات يمتلكن خبرات واسعة، يمثل حافزاً مهماً للجيل الجديد لمواصلة مسيرته الرياضية.

من جانبها، أشارت مريم آل علي، لاعبة نادي بني ياس، من فئة المحترفات (الحزام البنفسجي)، إلى أن التقدم في المسيرة الرياضية يضاعف مسؤولية اللاعبة تجاه تطوير مستواها، إلى جانب دعم اللاعبات الأصغر سناً ومساندتهن.

وشملت الفعاليات المصاحبة للبطولة، التي نظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية، مجموعة من الأنشطة التي أبرزت إسهامات المرأة الإماراتية وموروثها ودورها المجتمعي، من بينها أنشطة وحرف تراثية، إلى جانب مساحة خُصصت للجمهور لكتابة رسائل الشكر والتقدير إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تقديراً لمسيرتها الرائدة في دعم المرأة الإماراتية وتمكينها، وتعزيز حضورها في مختلف المجالات.

وشهدت البطولة حضوراً متكاملاً للمرأة الإماراتية في مختلف الأدوار، شمل المنافسة والتدريب، ودعم الأبناء والعمل التطوعي، بما يعكس اتساع مساهمتها في تطوير البيئة الرياضية، وترسيخ مكانتها شريكاً فاعلاً في مسيرة نجاح رياضة الجوجيتسو في الدولة.