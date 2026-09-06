منتخب الإمارات بطل آسيا للرجبي تحت 18 سنة

أهدى اتحاد الإمارات للرجبي إنجاز منتخب الشباب تحت 18 سنة، بتتويجه بطلاً لآسيا في منافسات الرجبي السباعي، إلى القيادة الرشيدة، تقديراً لدعمها المتواصل للرياضة الإماراتية، واهتمامها بتوفير البيئة الداعمة للرياضيين والمنتخبات الوطنية، بما أسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات على المستويين القاري والدولي، مؤكداً أن هذا التتويج يمثل ثمرة لهذا الدعم والاهتمام المتواصل.

وتوج منتخب الإمارات للشباب تحت 18 سنة بلقب بطولة آسيا للرجبي السباعي، التي أقيمت في مدينة تشينغداو الصينية، بعدما تغلب على منتخب هونغ كونغ بنتيجة 26-0 في المباراة النهائية، ليحصد اللقب الآسيوي للمرة الثالثة في تاريخه.

وقدم شباب الإمارات مشواراً مميزاً في البطولة، بعدما حقق الفوز في جميع مبارياته، حيث تغلب في الدور الأول ضمن المجموعة الثانية على منتخبات كازاخستان والصين تايبيه وأوزبكستان والصين صاحبة الأرض، قبل أن يواصل تفوقه في الدور نصف النهائي بالفوز على منتخب ماليزيا بنتيجة 17-5، ليحجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، ويحسم اللقب أمام هونغ كونغ بنتيجة 26-0.

ويضاف اللقب الجديد إلى سجل منتخب الإمارات للشباب تحت 18 سنة في الرجبي السباعي، الذي سبق له التتويج بالبطولة الآسيوية عامي 2023 و2024، فيما حقق المركز الثاني والميدالية الفضية في نسخة 2022، ليؤكد المنتخب حضوره القوي على الساحة الآسيوية، واستمراره في المنافسة على الألقاب القارية.

وعلى صعيد منافسات الرجبي السباعي للشابات تحت 18 سنة، أنهى منتخب الإمارات مشاركته في البطولة بالمركز الخامس في الترتيب العام، بعدما سبق له التتويج باللقب الآسيوي ثلاث مرات متتالية أعوام 2021 و2022 و2023.

وترأس البعثة محمد سلطان الزعابي أمين عام اتحاد الإمارات للرجبي، وضمت البعثة الجهاز الفني لمنتخب الشباب، بقيادة المدرب أندرو جونز، ومساعديه خلدون المليح وجوش إيفيس، ونزار مهران مدير المنتخب، فيما قاد منتخب الشابات المدرب إيبلي ديفاتولا، بمساعدة فيلادلفيا أولاندو ووايساروما ريكو وإيواني سوفيه مدير المنتخب، كما رافق البعثة حازم حسن المدير التنفيذي للاتحاد بالإنابة.

وأكد محمد سلطان الزعابي أمين عام اتحاد الإمارات للرجبي، أن التتويج باللقب الآسيوي للمرة الثالثة، يمثل ثمرة للدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة الإماراتية، والعمل المتواصل لمجلس إدارة الاتحاد، برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، لتطوير اللعبة وصناعة أجيال جديدة قادرة على المنافسة وتحقيق الإنجازات.

وقال الزعابي: نهدي هذا الإنجاز إلى قيادتنا الرشيدة، الداعم الأول لمسيرة الرياضة الإماراتية، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على دعمه اللامحدود للرياضة والرياضيين، وإلى مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الذي يولي تطوير الرجبي والمنتخبات الوطنية اهتماماً كبيراً. التتويج بلقب آسيا للمرة الثالثة، يؤكد أن العمل الذي بدأناه في قطاع المراحل السنية يسير في الاتجاه الصحيح، وأن الاستثمار في المواهب الإماراتية بدأ يؤتي ثماره.

وأضاف: أثبت لاعبونا في تشينغداو أنهم يمتلكون شخصية البطل، بعدما حققوا الفوز في جميع مباريات البطولة، وقدموا مستويات قوية، وروحاً قتالية عالية، وكان الحسم في النهائي أمام هونغ كونغ بنتيجة 26-0، تتويجاً مستحقاً لهذا الأداء. نحن فخورون بهذا الجيل، ونثق بأن هؤلاء اللاعبين سيكونون نواة مهمة للمنتخب الأول في المستقبل.

وتابع: هذا اللقب ليس نهاية الطريق، وإنما محطة جديدة في مسيرة التطوير، وطموحنا أن نحافظ على حضور الإمارات في صدارة الرجبي الآسيوي، وأن نواصل بناء منتخبات قوية في جميع المراحل السنية، قادرة على المنافسة، وحصد المزيد من الألقاب على المستويين القاري والدولي.