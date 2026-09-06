منتخب الإمارات للكاراتيه يشارك في آسيوية الناشئين والشباب بالأردن

يشارك منتخب الإمارات للكاراتيه في منافسات البطولة الآسيوية الرابعة والعشرين للناشئين والشباب وتحت 21 عاماً، التي تحتضنها «صالة الأرينا» بمدينة الحسين للشباب في العاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر الجاري.

يرأس البعثة محمد حربوك الشحي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه وتضم إبراهيم محمد النعيمي، عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة المسابقات، وعضو لجنة التنظيم والمسابقات بالاتحاد الآسيوي.

تتألف قائمة المنتخب من 15 لاعباً ولاعبة في مختلف الفئات والأوزان لمسابقات الكاتا والكوميتيه، هم رزان معاذ، وحبيبة ياسر، وكريم رامي، ودانة خالد، وسلطان محمد جوهر، وحميد سعيد جمعة، ومحمد عبدالله الكندي، وندى أحمد، وعمر نبيل، وبخيت أحمد، ومحمد معاذ، وخليفة أحمد، وخالد عبدالله الكندي، وفيصل الخالدي، وشماء مروان الكتبي.