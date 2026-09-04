لاعبات الإمارات يسجلن حضوراً لافتاً في بطولة آسيا القارية للجوجيتسو

برزت المرأة الإماراتية في اليوم الأول من منافسات بطولة آسيا القارية للجوجيتسو 2026، من خلال حضورها اللافت على بساط المنافسات، بما يعكس تطور مشاركتها في الرياضة واتساع مسيرتها فيها، بالتزامن مع الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية.

وشهدت البطولة إقامة نزالات فئات الأساتذة والهواة للرجال والسيدات، فيما سجلت اللاعبات الإماراتيات حضوراً بارزاً في المنافسات، امتداداً لمسيرة متنامية للمرأة في رياضة الجوجيتسو، تشمل إلى جانب المشاركة الرياضية مجالات التدريب والتحكيم والعمل الفني والإداري.

وأكد سعادة محمد سالم محمد الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، أن تطور الحضور النسائي لم يعد يقاس بالنتائج فقط، وإنما باستمرارية المرأة داخل المنظومة الرياضية وتنوع الأدوار التي تضطلع بها، مشيراً إلى أن اللاعبة باتت قادرة على مواصلة مسيرتها مدربةً أو حكمةً أو ضمن الكوادر الفنية والإدارية، بما يعزز تراكم الخبرات الوطنية.

وأكدت فاطمة جمال الغافري، لاعبة نادي الجزيرة للجوجيتسو، أن الدعم الذي تحظى به المرأة الإماراتية، وفي مقدمته دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أسهم في تمكينها وتحفيزها على تحقيق الإنجازات ورفع اسم الدولة في المحافل الرياضية.

وأوضحت المحكّمة الإماراتية بشاير المطروشي أن التحكيم منحها فهماً أعمق للجوانب الفنية والقانونية للعبة، مؤكدة أن تزايد عدد الإماراتيات في مجالات التحكيم والعمل الفني يعكس اتساع الفرص أمام المرأة للاستمرار في الجوجيتسو بعد مرحلة المنافسة.

وتتواصل البطولة غداً بإقامة منافسات فئات الأطفال والناشئين للبنين والبنات، وسط توقعات بحضور جماهيري وأسري واسع لدعم المشاركين.