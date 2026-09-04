مطار دبي الدولي يحتفي بيوم المرأة الإماراتية ضمن فعاليات «دبي مولاثون»

اختتم مطار دبي الدولي فعاليات مبادرة «دبي مولاثون» التي استضافها للمرة الأولى هذا الصيف بمسيرة خاصة احتفاء بيوم المرأة الإماراتية، جمعت الإماراتيات وموظفي المطار وعائلاتهم وأفراد المجتمع في المبنى 3، وذلك ضمن برنامج احتفالي متكامل تنظمه مطارات دبي على مدى شهر.

وشهدت الفعالية مشاركة أعضاء اللجنة النسائية في مطارات دبي «DAWN» إلى جانب مجموعة من المشاركين تحت شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام «بخطى واثقة ورؤى مشتركة» في تجسيد لمسيرة المرأة الإماراتية وإنجازاتها ودورها في دعم التقدم والابتكار في مطارات دبي وقطاع الطيران.

وسلطت الفعالية الضوء على دور لجنة «DAWN» في توفير منصة تتيح للموظفين التواصل وتبادل الخبرات والتعلم من التجارب المختلفة وبناء شبكات دعم مهنية وإنسانية، تعزز التعاون والشمول وتسهم في تمكين المرأة وتطورها في بيئة العمل.

وجمعت المسيرة بين النشاط البدني وروح المجتمع، في تجربة هدفت إلى تعزيز التواصل والانتماء انسجاماً مع أهداف مبادرة «دبي مولاثون» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عام 2025 لترسيخ ثقافة النشاط البدني وتشجيع أفراد المجتمع على جعل الحركة جزءاً من حياتهم اليومية.

وكان مطار دبي الدولي أول موقع يستضيف المبادرة خارج مراكز التسوق، حيث تحول المبنى 3 على مدى شهر أغسطس إلى وجهة داخلية للمشي والحركة أتاحت لموظفي مطارات دبي وشركاء مجتمع المطار «oneDXB» وأصحاب الهمم وأفراد الجمهور ممارسة النشاط البدني في بيئة تعزز الصحة والشمول وروح المجتمع.