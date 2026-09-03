«دبي مولاثون» يستقطب أكثر من 600 سيدة احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية

نظم مجلس دبي الرياضي فعالية رياضية ومجتمعية مميزة احتفاءً بمناسبة «يوم المرأة الإماراتية»، وسط إقبال لافت ومشاركة واسعة استقطبت أكثر من 600 سيدة من مختلف فئات المجتمع. وأقيمت الفعالية بالتعاون مع مؤسسة دبي للمرأة ضمن مبادرة «دبي مولاثون» في «دبي مول»، لتعزيز الوعي بأهمية الرياضة وتأثيرها الإيجابي في حياة المرأة.

وشهدت الفعالية حضوراً رفيع المستوى لنخبة من الشخصيات وكبار المسؤولين، يتقدمهم سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وخليفة راشد الهاملي، مدير مكتب سمو وزير الدفاع، ونعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، وميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع بدبي.

تأتي هذه الاحتفالية امتداداً لجهود ومبادرات مجلس دبي الرياضي المستمرة، والتي تولي اهتماماً استراتيجياً برياضة المرأة سعياً إلى دعمها وتمكينها في مختلف المجالات، وتجسد الفعالية شراكة مجتمعية رائدة تسلط الضوء على الإنجازات المتواصلة للمرأة الإماراتية، وتؤكد دورها المحوري شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية المستدامة.

وتتويجاً لجهود ابنة الإمارات وعطائها في القطاع الرياضي، شهدت الفعالية تكريم نخبة من البطلات الإماراتيات اللواتي حققن إنجازات رياضية نوعية ونتائج متميزة، وهن: هنا النابلسي، ومريم كريم، ومها الشحي، ونورة خلف، وشهد بو دبس. وجاء هذا التكريم تقديراً لتفوقهن الرياضي، ولتحفيز الأجيال الصاعدة على مواصلة مسيرة التألق في مختلف المحافل والبطولات.

وقال سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي: «نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المرأة الإماراتية، ونفخر بما تقدمه من إنجازات رائدة في شتى المجالات، إن الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة جعل من المرأة شريكاً فاعلاً في بناء المجتمع وصناعة المستقبل، ولا سيما في القطاع الرياضي الذي أثبتت فيه كفاءة وجدارة عالية».

وأضاف: «يحرص مجلس دبي الرياضي على أن يكون حاضراً بقوة في هذه المناسبة الوطنية الغالية، انطلاقاً من إيماننا بأن تمكين المرأة رياضياً هو استثمار في صحة وسعادة وحيوية المجتمع بأكمله، وقد جاءت مبادرة دبي مولاثون لتعكس هذا التوجه الاستراتيجي، ويسعدنا هذا الإقبال الكبير الذي يؤكد شغف المرأة الإماراتية بالرياضة، وحرصها على تبني نمط حياة صحي ونشط يسهم في بناء أجيال قادرة على مواصلة مسيرة التميز».

وأعربت نعيمة أهلي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، عن اعتزازها بالمشاركة المجتمعية في فعالية «دبي مولاثون»، مؤكدة أن ممارسة الرياضة تشكل جزء مهماً من أسلوب الحياة الصحي والمتوازن، وتسهم في تعزيز صحة المرأة ورفاهها. وقالت: «سعدنا بالمشاركة في فعالية دبي مولاثون التي نظمها مجلس دبي الرياضي احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية، والتي عكست روح المشاركة المجتمعية وأهمية الرياضة في بناء مجتمع أكثر صحة وحيوية».

وأضافت: «تُعد جودة حياة المرأة أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية عمل مؤسسة دبي للمرأة، ومن هذا المنطلق نحرص على تشجيع موظفاتنا والمرأة بصفة عامة على تبني أنماط حياة صحية، انطلاقاً من إيماننا بأن صحتها الجيدة تنعكس إيجاباً على عطائها في مختلف مجالات الحياة والعمل. كما نعتز بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي، وما يجسده من حرص مشترك على دعم المرأة وتعزيز مشاركتها في الأنشطة الرياضية والمجتمعية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة النشاط البدني وجعل الرياضة جزءاً من الحياة اليومية لأفراد المجتمع، وتعزيز مكانة دبي عالمياً ضمن المدن الرائدة في جودة الحياة».

وأعربت المشاركة عبير الخاجة عن سعادتها بالمشاركة في فعالية «دبي مولاثون»، معتبرة أنها تعكس أهمية الرياضة في حياة المرأة وتوفر مساحة تجمع أفراد المجتمع حول النشاط الرياضي.

من جهتها، أعربت نادية علي، من هيئة الطرق والمواصلات، عن سعادتها بالمشاركة في «دبي مولاثون»، ووصفت الفعالية بأنها «احتفال بالمرأة الإماراتية».

وقالت علي: «أشكر جميع المشاركين على حضورهم وحماسهم، فالأجواء كانت رائعة والمشاركة كانت مميزة، وهو ما يعكس أهمية مثل هذه المبادرات في تشجيع المرأة على ممارسة الرياضة».

بدورها، وصفت إحدى المشاركات من نادي أبوظبي لألعاب القوى مشاركتها في «دبي مولاثون» بأنها «من أجمل المبادرات»، مشيرة إلى التطور الذي شهدته الفعالية مقارنة بالعام الماضي.

وقالت: «في العام الماضي استمرت مبادرة دبي مولاثون لمدة شهر واحد، لكن هذا العام امتدت إلى ثلاثة أشهر وأقيمت في ثمانية مولات، وهو ما أتاح لنا كعدائين وعداءات من مختلف إمارات الدولة فرصة اللقاء والتواصل ورؤية بعضنا».

وأضافت: «هذا التجمع بين العدائين منحنا المزيد من الرغبة والشغف للاستمرار، كما حفزنا على مواصلة التدريبات والاستعداد لموسم البطولات».