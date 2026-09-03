بطولة السلوقي العربي تطلق «مسابقة محاكاة الصيد» بـ«معرض أبوظبي للصيد»

تُطلق بطولة السلوقي العربي للموسم الرياضي 2026 ـ 2027، التي تقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، ويُنظمها نادي صقّاري الإمارات ومركز السلوقي العربي، «مسابقة محاكاة الصيد 2026»، إحدى المسابقات المُصاحبة للبطولة، وذلك يوم السبت المقبل ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، في ساحة العروض بالمعرض.

تُحاكي المسابقة أسلوب الصيد التقليدي باستخدام طعم ميكانيكي متحرك، بما يتيح إبراز القدرات الفطرية للسلوقي العربي في المطاردة والتتبع والسرعة، ويعكس جانباً من مهاراته التي ارتبطت تاريخياً بالصيد.

تُقام المنافسات ضمن فئتين، تشملان الذكور والإناث، ويتنافس كل سلوقي بشكل فردي في شوط واحد، من دون فئات عمرية.

ويبدأ الشوط من نقطة الانطلاق بإشارة الحكم، ثم يُطارد السلوقي الطعم الميكانيكي المُتحرّك عبر المسار وانعطافاته، قبل أن يُنهي الشوط عند نقطة النهاية بعد ثلاث دورات، مع تسجيل الزمن إلكترونياً.

تعتمد عملية التحكيم واحتساب النقاط على خمسة معايير رئيسية هي السرعة، والتتبع، والرشاقة، والتحمّل، والحماس، بإجمالي 100 نقطة، فيما لا يُحدد الفائز بالزمن وحده، وإنما وفق مجموع النقاط المُكتسبة.

ويحصل معيار السرعة على 30 نقطة، والتتبع على 25 نقطة، فيما تُوزّع بقية النقاط على الرشاقة والتحمّل والحماس بواقع 15 نقطة لكل منها.

ويقيس معيار السرعة الزمن المُسجّل إلكترونياً لإكمال المسار، فيما يركز التتبع على قدرة السلوقي على متابعة الطعم ومواصلة مطاردته، وتقيس الرشاقة قدرته على التعامل مع الانعطافات وتغيير الاتجاه، بينما يعكس التحمّل قدرته على الحفاظ على أدائه طوال الشوط، ويُقيّم الحماس مستوى استجابته أثناء المُطاردة.

وتتضمن المسابقة تصفيات تُقام ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية ومعرض العين الدولي للصيد والفروسية ومهرجان الظفرة، ويتأهل من كل منافسة أفضل ثلاثة من فئة الذكور وأفضل ثلاثة من فئة الإناث إلى النهائيات، التي يستضيفها مهرجان الشيخ زايد في الوثبة.

تأتي مسابقة محاكاة الصيد ضمن برنامج المسابقات المصاحبة لبطولة السلوقي العربي، التي يُنظمها نادي صقاري الإمارات من 7 نوفمبر المقبل وحتى 20 مارس 2027، وتجمع بين المنافسات الرياضية والفعاليات المرتبطة بتراث السلوقي العربي، في إطار جهود صون هذا الموروث وتطوير مهارات السلوقي وإبراز قدراته الفطرية المرتبطة بالصيد.

ويُشترط للمشاركة التسجيل المُسبق بموقع بطولة السلوقي العربي، وحمل شهادة تطعيم سارية المفعول، ووجود شريحة إلكترونية تعريفية، واجتياز الفحص البيطري وثبوت اللياقة الصحية، وألا يقل عمر السلوقي عن سنة كاملة عند المشاركة، مع منع مشاركة الحوامل والمرضعات.