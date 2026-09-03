الأولمبياد الخاص الإماراتي ينظم المسابقة الوطنية لكرة الطاولة 2026 في دبي

ينظم الأولمبياد الخاص الإماراتي، السبت، المسابقة الوطنية لكرة الطاولة، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة الطاولة، الشريك الفني والاستراتيجي، وباستضافة نادي شباب الأهلي دبي في الصالة الرياضية بالنادي. وتأتي المسابقة ضمن جهود الأولمبياد الخاص الإماراتي لتطوير قدرات اللاعبين، ورفع جاهزيتهم، وتعزيز حضورهم في المنافسات الرياضية، من خلال بيئة احترافية داعمة وشراكات فاعلة مع الاتحادات والأندية الوطنية.

وتنطلق المنافسات عقب الاجتماع الفني المقرر في مستهل الفعالية، بمشاركة 39 لاعباً ولاعبة، منهم 22 لاعباً و17 لاعبة، يمثلون ستة أندية ومراكز لأصحاب الهمم من مختلف إمارات الدولة، هي: نادي عجمان لذوي الإعاقة، ونادي الثقة للمعاقين، ونادي دبي لأصحاب الهمم، ومركز رأس الخيمة لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم، ونادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم، ونادي أبوظبي لأصحاب الهمم التابع لهيئة زايد العليا لأصحاب الهمم. وتقام المنافسات على خمسة ملاعب لكرة الطاولة، وفق الجداول الفنية المعتمدة، بما يتيح تنظيم عدد من المباريات على مدار اليوم.

وقال طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي: «تؤكد هذه المسابقة قوة منظومة متكاملة تتكاتف فيها مؤسسات الدولة والاتحادات والأندية الرياضية لتمكين أصحاب الهمم، وتوفير فرص حقيقية للاعبين من أجل التطور والمنافسة وتحقيق أفضل ما لديهم. فكل بطولة هي مساحة جديدة لاكتشاف القدرات، وبناء الثقة، وترسيخ حضور أصحاب الهمم في المشهد الرياضي».

وأضاف الهاشمي: «نثمن دعم اتحاد الإمارات لكرة الطاولة، شريكنا الفني والاستراتيجي، ونشكر نادي شباب الأهلي دبي على استضافة المسابقة، كما نقدر جهود جميع الشركاء والجهات المتعاونة. هذا التكامل هو ما يصنع أثراً مستداماً، ويعكس التزام دولة الإمارات ببناء مجتمع يمنح أصحاب الهمم الفرص التي يستحقونها للتميز والإنجاز».

وتمثل المسابقة محطة مهمة ضمن البرنامج الرياضي للأولمبياد الخاص الإماراتي، إذ تتيح متابعة تطور مستويات اللاعبين في كرة الطاولة، وتعزيز خبراتهم من خلال الاحتكاك التنافسي المنتظم، إلى جانب دعم مسارات التدريب والإعداد للمشاركات المستقبلية. كما تسهم الشراكة الفنية مع اتحاد الإمارات لكرة الطاولة في توفير الخبرات المتخصصة والمعايير التنظيمية والفنية اللازمة لإقامة المنافسات.

وقال المهندس داوود عبدالرحمن الهاجري، رئيس اتحاد الإمارات لكرة الطاولة: «نعتز بتعاوننا مع الأولمبياد الخاص الإماراتي في تنظيم هذه المسابقة الوطنية، التي تمثل فرصة مهمة لدعم اللاعبين وتطوير مهاراتهم في بيئة تنافسية محفزة. ويحرص الاتحاد على مواصلة تقديم الدعم الفني وتعزيز الشراكة بما يسهم في توسيع فرص التدريب والمنافسة، ونتطلع إلى مزيد من التعاون والمبادرات المشتركة خلال المرحلة المقبلة».

وحول مشاركته في المسابقة، قال قيس القبيسي، لاعب نادي العين لأصحاب الهمم: «أشعر بسعادة وحماس كبيرين مع انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2026 ـ 2027، والمشاركة في أول مسابقة وطنية لكرة الطاولة لهذا الموسم. كرة الطاولة تمنحني الثقة وتعلمني التركيز والإصرار، وسأبذل كل جهدي لتحقيق هدفي. أتمنى التوفيق لجميع اللاعبين واللاعبات، وإن شاء الله نقدم بطولة قوية وممتعة للجميع. لقد تدربنا كثيراً خلال الفترة الماضية، ونحن جاهزون لتقديم أفضل ما لدينا والاستمتاع بالمنافسة مع زملائنا من مختلف الأندية والمراكز. وأتطلع إلى تحقيق نتيجة مميزة في تجارب الاختيار، والحصول على فرصة تمثيل الأولمبياد الخاص الإماراتي في الألعاب الإقليمية التي تعقد هذا العام».

وتعكس المسابقة حرص الأولمبياد الخاص الإماراتي على توسيع قاعدة المشاركة الرياضية للاعبين من أصحاب التحديات الذهنية والنمائية، وتوفير تجارب تنافسية تسهم في بناء قدراتهم وثقتهم بأنفسهم، وتدعم حضورهم في مختلف البطولات والفعاليات الرياضية. كما تعد المسابقة بمثابة تجربة أداء لاختيار اللاعبين واللاعبات المرشحين للمشاركة في الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لرياضات المضرب، والمقرر إقامتها في سلطنة عُمان خلال منتصف شهر أكتوبر المقبل.