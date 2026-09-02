اللجنة الأولمبية تستعرض الاستعدادات للمشاركة في آسياد آيتشي – ناغويا 2026

عقدت اللجنة الأولمبية الإماراتية، صباح أمس، بمقرها في دبي، اجتماعاً تنسيقياً مشتركاً مع ممثلي الاتحادات الرياضية، للوقوف على آخر الاستعدادات والترتيبات المتعلقة بمشاركة دولة الإمارات في دورة الألعاب الآسيوية العشرين، التي تستضيفها مدينتا آيتشي وناغويا في اليابان خلال الفترة من 19 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 2026.

واستعرض الاجتماع مختلف الجوانب المرتبطة بالمشاركة في الدورة، بما في ذلك الترتيبات الإدارية والفنية والتنظيمية الخاصة بالمنتخبات والرياضيين المشاركين، إلى جانب التنسيق بشأن المتطلبات والإجراءات الواجب استكمالها خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن جاهزية الوفد الإماراتي للمشاركة في الحدث القاري.

واستعرض أحمد الطيب، مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية الإماراتية، أبرز معطيات الدورة، التي تشهد مشاركة أكثر من 11 ألف رياضي و6 آلاف مدرب وإداري يمثلون 45 دولة، على مدى 16 يوماً من المنافسات، موضحاً أن الدورة تتضمن 43 رياضة و71 فعالية رياضية، وتشهد توزيع 1,407 ميداليات ضمن 469 مسابقة متنوعة.

كما اطلع ممثلو الاتحادات الرياضية على تفاصيل خطط المغادرة والوصول، والاستعدادات الخاصة بحفل الافتتاح، الذي يستمر لنحو ساعتين ويتضمن مجموعة من العروض والفعاليات المختلفة، ويقام في ملعب ميزوهو بارك بمدينة ناغويا، وهو من أبرز المنشآت الرياضية في اليابان.

وتناول الاجتماع كذلك ترتيبات المشاركة في حفل الترحيب بالوفود والفرق قبل انطلاق منافسات الدورة، باعتباره أحد التقاليد المتبعة في الدورات الرياضية القارية والأولمبية.

وتعرّف الحضور على تفاصيل الإقامة في القرية الرياضية، وجدول الرحلات والتنقلات، وخطة المواصلات إلى مواقع المنافسات والتدريبات، إلى جانب الخدمات الطبية والصحية التي سيتم توفيرها للوفد الرياضي الإماراتي المشارك.

كما تم استعراض الجدول الزمني للمنافسات، وآليات إدارة بيانات الوفود والتسجيل، وإدارة العمليات الميدانية، إضافة إلى خريطة تفصيلية لمواقع الملاعب والمنشآت المستضيفة لمختلف المسابقات.

وشهد الاجتماع كذلك استعراض برنامج المنافسات لكل رياضة، بما في ذلك منافسات كرة القدم، حيث أوقعت القرعة منتخب الإمارات في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الصين وكوريا الشمالية وإيران، إلى جانب منافسات الرجبي للسباعيات التي يواجه خلالها منتخب الإمارات منتخبات سريلانكا وسنغافورة والفلبين.

ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات التنسيقية التي تعقدها اللجنة الأولمبية الإماراتية مع الاتحادات الرياضية، لضمان استكمال مختلف الاستعدادات المتعلقة بمشاركة الوفد الإماراتي في دورة الألعاب الآسيوية آيتشي – ناغويا 2026.

ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات التنسيقية التي تعقدها اللجنة الأولمبية الإماراتية مع الاتحادات الرياضية، لضمان استكمال مختلف الاستعدادات المتعلقة بمشاركة الوفد الإماراتي في دورة الألعاب الآسيوية آيتشي – ناغويا 2026.