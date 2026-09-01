النصر البحريني بالعلامة الكاملة في دولية الناشئين للكرة الطائرة بالعين

افتتح النصر البحريني الجولة الثانية من منافسات بطولة الناشئين الدولية للكرة الطائرة، بتحقيق فوزه الثاني توالياً على الريان القطري بنتيجة 3 أشواط دون مقابل.

وتقام البطولة التي ينظمها نادي العين برعاية دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، بالشراكة الاستراتيجية مع مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون الفني مع اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، بصالة خليفة بن زايد الرياضية بمدينة العين.

وأسفرت «المواجهة الكويتية» عن فوز القادسية على فريق برقان بنتيجة 3 أشواط دون مقابل، ليحصد القادسية أول انتصار له في البطولة بعد خسارته في الجولة الأولى أمام الريان القطري.

وشهدت المواجهة الثالثة تنافساً قوياً امتد إلى الشوط الخامس، ونجح من خلالها فريق العربي القطري في حسم النتيجة أمام فريق العين بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين.

وبهذه النتائج تابع فريق النصر البحريني انطلاقته القوية بالعلامة الكاملة من مباراتين، بينما بات القادسية الكويتي والعربي القطري ضمن دائرة الانتصارات، مع استمرار المنافسة بين الأندية خلال الجولات المقبلة لحصد المزيد من النتائج الإيجابية والاقتراب أكثر من المنافسة على المراكز الأولى.

وأكدت اللجنة المنظمة أن المنافسات تشهد مستويات فنية مميزة من الأندية المشاركة، بما يعكس أهمية البطولة في توفير فرصة للاعبين الناشئين للاحتكاك واكتساب الخبرات في أجواء تنافسية بين الأندية الخليجية.

وأشارت إلى أن يوم غد الأربعاء سيكون راحة للفرق المشاركة، مع إقامة حفل تكريم، وتبادل الدروع التذكارية، تمهيداً لاستئناف المنافسات، الخميس المقبل، بإقامة 3 مباريات بين العين والنصر البحريني، ثم الريان القطري وبرقان الكويتي، وصولاً إلى لقاء العربي القطري والقادسية الكويتي.