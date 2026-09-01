منتخب الكيك بوكسينج يختتم مشاركته في كأس العالم ببودابست بـ 13 ميدالية

اختتم منتخبنا الوطني للكيك بوكسينج مشاركته المميّزة في بطولة كأس العالم التي احتضنتها العاصمة المجرية بودابست، محقّقاً حصيلة لافتة بلغت 13 ميدالية، جاءت موزّعة على ميدالية ذهبية واحدة، و6 ميداليات فضية، و6 ميداليات برونزية، في إنجاز يعكس التطوّر المتنامي للعبة على مستوى الفئات والأساليب المختلفة.

وفي أسلوب Point Fight، خطف اللاعب زيد عامر الميدالية الذهبية في وزن 32 كجم، فيما أحرز لورينزو بيرش الفضية في الوزن ذاته، وأضاف صقر الشميلي فضية أخرى في وزن 28 كجم. وجاءت الميداليات البرونزية عبر سعيد بوجسيم «30 كجم»، وجوري الشميلي «37 كجم»، ويوسف المومني «63 كجم».

وفي أسلوب Kick Light، توّج يحيى العسولي بالفضية في وزن 42 كجم، ونالت آيه الشعري فضية في وزن 50 كجم، بينما حصد آدم أبوظاهر برونزية في وزن 42 كجم، وأمينة بورزق برونزية في وزن 65 كجم.

أما في أسلوب الحلبة Low Kick، فقد أحرز عصام أيمن الفضية في وزن 60 كجم، وبلال رشاد الفضية في وزن 63.5 كجم، فيما نال سيف الدين البغدادي الميدالية البرونزية في وزن 67 كجم.

وأعرب علي خوري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، عن اعتزازه بالمستوى الذي قدّمه لاعبو المنتخب في هذه البطولة العالمية، مؤكّداً أن هذه الحصيلة تُجسّد ثمرة العمل المتواصل والإعداد الجاد الذي خاضه اللاعبون والأجهزة الفنية خلال الفترة الماضية. وقال: نفخر بأبطالنا الذين رفعوا اسم الدولة عالياً وسط منافسة قوية جمعت نخبة من أبطال العالم، وهذه النتائج تمنحنا دافعاً إضافياً لمواصلة تطوير اللعبة وصقل مواهبنا الشابة استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وتأتي هذه النتائج لتؤكّد جاهزية عناصر المنتخب وقدرتهم على المنافسة أمام نخبة من أبطال العالم، وتفتح الباب أمام مزيد من الإنجازات في الاستحقاقات المقبلة.