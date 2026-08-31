3 انتصارات في بطولة العين الدولية للكرة الطائرة

أسفرت مباريات الجولة الأولى من بطولة الناشئين الدولية للكرة الطائرة، مساء أمس بصالة خليفة بن زايد الرياضية في منطقة العين، عن 3 انتصارات لكل من العين والنصر البحريني والريان القطري. وتقام البطولة التي ينظمها نادي العين برعاية دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بالشراكة الاستراتيجية مع مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون الفني مع اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، خلال الفترة من 30 أغسطس الجاري إلى 4 سبتمبر المقبل.

وافتتح العين مشواره في البطولة بالفوز على برقان الكويتي 3/ صفر، وحقق النصر البحريني النتيجة ذاتها أمام العربي القطري، فيما تفوق الريان القطري على القادسية الكويتي 3/1.

وتتواصل منافسات البطولة غداُ بإقامة 3 مباريات بين العين والقادسية الكويتي، وبرقان الكويتي والنصر البحريني، بينما تشهد المباراة الثالثة مواجهة قطرية بين فريقي الريان والعربي، سعيا لتحسين المراكز في البطولة التي تقام بنظام الدوري من دور واحد«جمع النقاط»، لتحديد أصحاب المراكز الأولى.

وأكدت اللجنة المنظمة أن البطولة تسير وفق الخطة التنظيمية المعتمدة، مع توفير جميع الخدمات والتسهيلات للفرق المشاركة والجماهير، بما يسهم في تقديم تجربة رياضية وتنظيمية متكاملة طوال أيام المنافسات، لتحقيق الأهداف المرجوة، بتأسيس قاعدة قوية من اللاعبين، وتمكينهم من المهارات التنافسية.

وأشارت إلى أن الجولة الأولى شهدت مستويات مميزة من الفرق المشاركة في أجواء رياضية معبرة عن روح الأخوة والصداقة بين اللاعبين، بشعار لا خاسر في البطولة التي تستهدف صقل القدرات واكتساب الخبرات.