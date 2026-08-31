اختتام بطولة شهر ربيع الأول للشطرنج السريع بمشاركة 132 لاعباً ولاعبة

اختتمت في مدينة العين منافسات بطولة شهر ربيع الأول للشطرنج السريع، التي أقيمت بمقر نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بمشاركة 132 لاعباً ولاعبة، وسط أجواء تنافسية مميزة ومستويات فنية قوية امتدت على مدار 7 جولات.

وتوج اللاعب رولاندوف. جانجوزو بطلاً للبطولة بعدما جمع 6.5 نقاط، متفوقاً عبر أنظمة كسر التعادل على محمد طارق إلثر الذي حل وصيفاً بالرصيد نفسه، فيما جاء سانتياغو ريجي ميل في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، في بطولة اتسمت بالندية والتنافس حتى جولتها الأخيرة.

وجرى حفل التتويج في ختام المنافسات، حيث قام سلطان عبدالله العريف الظاهري، رئيس مجلس شباب العين – أي سي أم جي، بتكريم أصحاب المراكز الأولى وتسليمهم الجوائز، وسط أجواء احتفالية عكست نجاح البطولة تنظيمياً وفنياً.

وقال عمر الوسواسي، رئيس لجنة التسويق والشراكات الاستراتيجية بنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية: تعكس بطولة شهر ربيع الأول للشطرنج السريع حرص النادي على تنظيم بطولات مستمرة تتيح للاعبين فرصة تطوير مستوياتهم واكتساب المزيد من الخبرات التنافسية، كما سعدنا بالمشاركة الكبيرة والمستوى الفني المميز الذي شهدته المنافسات، وهو ما يؤكد تنامي الاهتمام برياضة الشطرنج وانتشارها بين مختلف الفئات».

وتأتي البطولة ضمن سلسلة البطولات والفعاليات التي ينظمها نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بهدف تعزيز ممارسة الشطرنج، وتوفير المزيد من الفرص للاعبين لخوض منافسات قوية وتطوير مستوياتهم الفنية.