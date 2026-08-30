منتخب الإمارات للسيدات يواصل معسكره في سويسرا استعداداً لـ«الآسياد»

يواصل منتخب الإمارات للدراجات للسيدات معسكره الخارجي في مدينة إيغل السويسرية، ضمن برنامج الإعداد للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها اليابان خلال الفترة من 19 سبتمبر إلى 5 أكتوبر المقبلين.

ويضم المنتخب في المعسكر اللاعبات: صفية الصايغ، زهرة حسين، مروة سلمان وملاك شيران، إلى جانب المدربة رولا حيلاني، حيث يخضع المنتخب لبرنامج تدريبي مكثف يستهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية، والاستفادة من أجواء التدريب في أوروبا قبل الدخول في المرحلة الأخيرة من التحضير للاستحقاق القاري.

ويأتي المعسكر ضمن برنامج الإعداد والمشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية، الذي يعتمد على توفير فرص التدريب والاحتكاك بمستويات مختلفة، إلى جانب خوض سباقات تنافسية تسهم في رفع المستوى الفني وتجميع المزيد من النقاط.

ويدخل المنتخب عقب انتهاء المرحلة الحالية من البرنامج معسكراً خاصاً خلال الفترة من 31 أغسطس وحتى 10 سبتمبر، قبل التوجه إلى اليابان لاستكمال الاستعداد للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية.

وتشارك الإمارات في «الآسياد» بمنتخب السيدات في سباقات الطريق، فيما يخوض منتخب الرجال منافسات الطريق والمضمار، ضمن برنامج الاتحاد الهادف إلى تعزيز حضور الدراجات الإماراتية في البطولات القارية والدولية.

ويمثل معسكر سويسرا محطة مهمة لمنتخب السيدات من أجل الوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل الحدث الآسيوي، خصوصاً في ظل الاهتمام بزيادة المشاركات الخارجية وتوفير فرص أكبر للاعبات لاكتساب الخبرة والاحتكاك قبل البطولات الكبرى.