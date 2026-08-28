انطلاق النسخة الثالثة من بطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لكرة السلة

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، انطلقت منافسات النسخة الثالثة من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لكرة السلة للسيدات 2026، بالمقر الرئيسي للأكاديمية في أبوظبي.

وتشهد البطولة التي تستمر حتى 31 أغسطس الحالي، مشاركة 7 فرق هي فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك، والغرافة القطري، وسلوى الصباح، وفتيات العيون من دولة الكويت، وصلالة العُماني، والمقاولين الأردني، و6 أكتوبر المصري.

وتقام البطولة بالتزامن مع شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»، الذي يعكس طموح المرأة الإماراتية إلى مواصلة مسيرة الإنجاز والتقدم، من خلال توفير الفرص أمام اللاعبات للمنافسة والاحتكاك وخوض تجارب تسهم في تطوير المستوى الفني.

وأسفرت منافسات اليوم الأول عن فوز فريق فتيات العيون الكويتي على المقاولين الأردني بنتيجة 70-34، والغرافة القطري على صلالة العماني بنتيجة 82-36، و6 أكتوبر المصري على فريق سلوى الصباح الكويتي بنتيجة 87-60.

وقالت الدكتورة أمنيات الهاجري، نائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، إن النسخة الثالثة من هذه البطولة تكتسب أهمية خاصة لتزامنها مع يوم المرأة الإماراتية، لا سيما أنها مناسبة نستذكر من خلالها الدعم الذي تحظى به المرأة الإماراتية من قيادتنا الرشيدة، والدور الذي اضطلعت به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، في دعم مسيرتها وتمكينها في مختلف المجالات، وفي القطاع الرياضي.

وأضافت أنهم يواصلون العمل على توفير فرص تتيح للاعبات المنافسة وتطوير مستوياتهن، ويعكس شعار هذا العام، «بنظهر الأقوى والأفضل»، طموح المرأة الإماراتية إلى مواصلة التقدم وتحقيق المزيد، فيما تمنح هذه البطولة لاعبات كرة السلة فرصة لخوض منافسات أمام فرق من المنطقة وتبادل الخبرات.