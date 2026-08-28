«دولي السيارات» يستعرض تحسين السلامة على الطرق ودعم التنقل المستدام في تشيلي

التقي فخامة خوسيه أنطونيو كاست رئيس جمهورية تشيلي، الإماراتي محمد بن سليّم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا»، في العاصمة سانتياغو، أمس.

جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الوطيدة بين الاتحاد الدولي للسيارات والحكومة التشيلية واستعراض الأولويات المشتركة في مجالي التنقل ورياضة السيارات، بما في ذلك تحسين السلامة على الطرق، ودعم التنقل المستدام، وتطوير رياضة السيارات في تشيلي.

وأكد الاتحاد الدولي للسيارات «فيا»، في بيانه اليوم، أن هذا اللقاء يحظى بأهمية خاصة، حيث تستعد قارة أمريكا الجنوبية لاستضافة إحدى جولات بطولة العالم للراليات «دبليو آر سي» التابعة للاتحاد الدولي للسيارات في الباراغواي، والمؤتمر الأمريكي للاتحاد الدولي للسيارات، الذي يجمع أندية الاتحاد الأعضاء في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وشهد اللقاء توقيع الرئيس التشيلي كاست على ميثاق الاتحاد الدولي للسيارات «متحدون ضد الإساءة عبر الإنترنت» (UAOA).

تجدر الإشارة إلى أنه تم تأسيس تحالف «متحدون ضد الإساءة عبر الانترنت» عام 2023 بمبادرة من محمد بن سليّم، والذي يقود الجهود المبذولة لمكافحة الإساءة عبر الإنترنت في الرياضة، جامعاً الحكومات والاتحادات الرياضية وشركات التكنولوجيا بهدف حماية المجتمع الرياضي وضمان أن يكون بيئة آمنة ومنضبطة للجميع.. وتنضم تشيلي بذلك إلى 13 حكومة أخرى حول العالم كعضو في هذا التحالف.

وفي أعقاب اللقاء قال محمد بن سليم: «تلعب تشيلي دوراً بارزاً في أسرة الاتحاد الدولي للسيارات، إذ تتمتع بتاريخ عريق في رياضة السيارات وطموح واضح لمستقبل التنقل بالسيارات.. ومن استضافة بطولة العالم للراليات التابعة للاتحاد الدولي للسيارات إلى الاستثمارات الضخمة في شبكة الطرق والمواصلات في البلاد، يبرز التزامها الراسخ بدعم هذه المجالات الحيوية».

وأضاف: «سعدت بلقاء الرئيس كاست ومناقشة أولوياتنا المشتركة للمستقبل، لا سيما الإمكانات الهائلة لرياضة السيارات في تشيلي، سواءً كمنصة لتعزيز السلامة والابتكار، أو كمحرك للنمو الاقتصادي والسياحة، إلى جانب طموحنا المشترك لتوفير تنقل أكثر أماناً واستدامةً وسهولة للجميع.. أرحب بانضمام تشيلي إلى تحالف»متحدون ضد الإساءة عبر الإنترنت«، بما يعزز التزامنا المشترك ببيئة رياضية أكثر أماناً وشمولاً».

وفي إطار المناقشات حول التنقل، استعرض ابن سليّم جهود الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» لتحسين نتائج السلامة على الطرق من خلال مبادرات قائمة على البيانات، بما في ذلك مؤشر السلامة على الطرق ومؤشر سلامة السائق.

وتوفر هذه البرامج للحكومات والمنظمات ومستخدمي الطرق أدوات عملية لقياس أداء السلامة على الطرق، ووضع معايير مرجعية له، وتحسينه، بما يدعم هدف الحد من الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور.

وسلّط رئيس الاتحاد الدولي للسيارات الضوء على جهود نادي تشيلي للسيارات (ACCHI)، الذي يضطلع بدورٍ مهم في تعزيز التنقل الآمن والمستدام في جميع أنحاء البلاد.

وتناولت المناقشات أيضاً استمرار العمل على تطوير رياضة السيارات في تشيلي ودعم دور الاتحاد التشيلي لرياضة السيارات كعضو فاعل في الاتحاد الدولي للسيارات «فيا».