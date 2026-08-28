الجولة السادسة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تنطلق السبت في دبي

تنطلق السبت في مجمع ند الشبا الرياضي بدبي منافسات الجولة السادسة من النسخة الثالثة لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، المخصصة لفئة «بدون البدلة»، وسط استعدادات مكثفة من الأندية والأكاديميات لخوض المحطة الختامية لهذه الفئة في الموسم الحالي، في بطولة تواصل ترسيخ مكانتها منصة رائدة لاكتشاف المواهب، وتوسيع قاعدة ممارسي رياضة الجوجيتسو، وصقل الأبطال، ودعم مسيرة إعداد اللاعبين للمشاركات الخارجية.

ويشهد اليوم الأول منافسات فئات تحت 12 و14 و16 عاماً، فيما تستكمل الجولة يوم الأحد بإقامة نزالات فئات تحت 18 عاماً والكبار والأساتذة، ضمن برنامج يمتد على يومين ويجمع مختلف المراحل العمرية، بما يعكس النهج الذي تتبناه البطولة في توفير مسار تنافسي متكامل لتطوير اللاعبين في مختلف الفئات.

وتكتسب الجولة أهمية خاصة لكونها تمثل المحطة الختامية لمنافسات «بدون البدلة» في الموسم الحالي، إذ ستكون نتائجها حاسمة في تحديد المراكز النهائية لهذه الفئة، فيما تخوض الأندية والأكاديميات المنافسات بحسابات دقيقة مع تقلص فرص التعويض واشتداد المنافسة على المراكز الأولى.

وقال عبدالله سالم الزعابي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة: «تجمع الجولة السادسة طيفاً واسعاً من الفئات العمرية، وهو ما يمنح المنافسات زخماً خاصاً ويبرز امتداد قاعدة ممارسة الجوجيتسو من الفئات السنية إلى الكبار والأساتذة. كما تتيح للجمهور متابعة مستويات متباينة من الخبرة والأداء، في مشهد يعكس تطور اللاعبين عبر مختلف مراحلهم التنافسية».