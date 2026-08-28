11 ميدالية لأبطال الإمارات في «عربية المواي تاي» للشباب

حقّق منتخب الإمارات للمواي تاي إنجازاً عربياً لافتاً في البطولة العربية للمواي تاي للشباب 2026 التي أقيمت على مدار 5 أيام في بنغازي بليبيا، بعد أن حصد لاعبو المنتخب 11 ميدالية ملونة توزعت بواقع ميد اليتين ذهبيتين، و6 ميداليات فضية، و3 ميداليات برونزية، في مشاركة عكست جاهزية الجيل الصاعد ومكانة رياضة المواي تاي الإماراتية على الساحة العربية.

وجاء هذا الحصاد المتميز ثمرة إعداد متواصل ودعم من اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، الذي واصل رعايته للمواهب الشابة عبر مختلف الفئات العمرية والأوزان.

وفي منافسات الميداليات الذهبية، توج محمد الشعري بذهبية فئة 16-17 عاماً وزن 67 كجم، فيما أضاف عزيز الحمادي الذهبية الثانية في فئة 14-15 عاماً وزن 60 كجم.

وعلى صعيد الميداليات الفضية، تألق كل من فيصل شهاب (16–17 عاماً / 51 كجم)، ويوسف أبو معالي (14–15 عاماً / 42 كجم)، وزايد المرزوقي (10–11 عاماً / 34 كجم)، وأحمد أبو جيش (14–15 عاماً / 75 كجم)، وراكان أحمد (14–15 عاماً / 63.5 كجم)، وعمار أبو جيش (12–13 عاماً / 48 كجم).

كما اعتلى منصات التتويج البرونزية كل من محمد بلال (14–15 عاماً / 54 كجم)، وسعيد عامر (14–15 عاماً / 48 كجم)، ومحمد أبو معالي (14–15 عاماً / 40 كجم).

وبهذه المناسبة، أكد علي خوري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، أن هذا الإنجاز يجسّد رؤية الاتحاد في بناء جيل رياضي قادر على تمثيل الدولة بأفضل صورة في المحافل العربية والدولية، مشيرًا إلى أن حصاد 11 ميدالية بمشاركة نخبة من المواهب الشابة يعكس نجاح برامج الإعداد والتأهيل التي يوليها الاتحاد اهتماماً خاصاً.

وأضاف: «نحن فخورون بأبطالنا الذين رفعوا علم الإمارات عاليًا وأثبتوا أن مستقبل اللعبة في أيدٍ أمينة. هذه النتائج ليست نهاية المطاف، بل حافز لمواصلة العمل والاستثمار في فئاتنا السنية، وصولاً إلى منصات التتويج في البطولات القارية والعالمية القادمة».

وتقدّم خوري بجزيل الشكر والتقدير إلى الاتحاد العربي للمواي تاي برئاسة عبدالله سعيد النيادي، مثمناً الجهود الكبيرة التي بُذلت في تنظيم البطولة والدور البارز الذي أسهم في إنجاح الحدث وخروجه بالصورة المشرّفة التي تليق بالرياضة العربية، مؤكداً أن هذا التنظيم المتميز عكس حرص الاتحاد العربي على الارتقاء باللعبة ودعم مواهب الشباب في مختلف الدول العربية.