400 سباح وسباحة في افتتاحية دوري أبوظبي للسباحة 2026

تنطلق منافسات الجولة الافتتاحية من دوري أبوظبي للسباحة للموسم الرياضي 2026، السبت 19 سبتمبر المقبل على مسبح نادي أبوطبي للرياضات المائية بمدينة محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، بمشاركة متوقعة تبلغ نحو 400 سباح وسباحة يمثلون 20 نادياً وأكاديمية من مختلف إمارات الدولة.

ويواصل الدوري ترسيخ مكانته بوصفه من أبرز المبادرات الرياضية المجتمعية المتخصصة في السباحة، من خلال تنظيم منافسات منتظمة تمنح الأندية والأكاديميات والفرق الرياضية فرصاً متساوية للمشاركة، وتسهم في تشجيع مختلف فئات المجتمع على ممارسة السباحة باعتبارها رياضة صحية مستدامة وأسلوب حياة لجميع الأعمار.

محطة فنية

تأتي الجولة الافتتاحية في توقيت مهم للفرق المشاركة، إذ تمثل أول اختبار تنافسي للسباحين بعد انتهاء فترة الإعداد الصيفي، كما تمنح الأجهزة الفنية والمدربين فرصة حقيقية لتقييم مستويات سباحيهم، وقياس مدى جاهزيتهم للاستحقاقات المقبلة خلال الموسم.

وتوفر المنافسات للسباحين الجدد وصغار السن بيئة آمنة ومنظمة لخوض تجربة البطولات الرسمية، بدءاً من غرفة الإعداد والنداء، مروراً بمنصة الانطلاق وإدارة السباق، ووصولاً إلى التتويج، بما يسهم في إعدادهم تدريجياً للمشاركة في البطولات الأكبر مستقبلاً.

مشاركة مفتوحة

يفتح دوري أبوظبي للسباحة أبوابه أمام مختلف الفئات العمرية والمستويات الفنية، بما فيها فئة الأساتذة «الماسترز»، في خطوة تعزز استدامة المشاركة المجتمعية، وتسهم في الحفاظ على إرث ومكتسبات ألعاب أبوظبي للماسترز 2025، وتشجع المشاركين على مواصلة ممارسة النشاط الرياضي والتنافسي.

كما يحرص الدوري على دمج لاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي ضمن المنافسات جنباً إلى جنب مع بقية المشاركين، ترسيخاً لمبادئ الدمج والشمول الرياضي وتكافؤ الفرص، وتوفير بيئة رياضية تتيح للجميع إبراز قدراتهم وتطوير مهاراتهم.

نمو متواصل

يواصل دوري أبوظبي للسباحة نموه المطرد منذ انطلاقته في أبريل 2023 بمشاركة نحو 300 سباح ومدرب، وصولاً إلى مشاركة 440 سباحاً وسباحة يمثلون 29 فريقاً في افتتاح موسم 2025–2026، وهو ما يعكس اتساع قاعدة ممارسة السباحة المجتمعية وتزايد اهتمام الأندية والأكاديميات بالمشاركة في منافساته.

ولم يعد تأثير الدوري مقتصراً على المستوى المحلي، إذ أصبح عامل جذب للفرق والأكاديميات من خارج دولة الإمارات، ليتسع أثره على المستويين الإقليمي والدولي، بما يعكس الدور المتنامي لنادي أبوظبي للرياضات المائية في تطوير منظومة السباحة المجتمعية والتنافسية، وتعزيز مكانة أبوظبي وجهةً رياضية رائدة لاستضافة وتنظيم الفعاليات المتخصصة.

أهداف رياضية

لا تقتصر أهداف الدوري على الجانب التنافسي فقط، بل تمتد لتشمل توسيع قاعدة ممارسي الرياضات المائية، واكتشاف المواهب الجديدة، وتطوير خبرات المدربين والأجهزة الفنية، وتنظيم الورش والبرامج التخصصية، إلى جانب تعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين.

ويأتي تنظيم الدوري ضمن رؤية نادي أبوظبي للرياضات المائية الرامية إلى توفير مسارات مستدامة للمشاركة الرياضية، وربط الرياضة التنافسية بالممارسة المجتمعية، وإتاحة فرص حقيقية لجميع الفئات لتطوير مستوياتها والاستمرار في ممارسة السباحة.

إشادة ودعم

ويشيد نادي أبوظبي للرياضات المائية بالدور المحوري لـمجلس أبوظبي الرياضي، الداعم الرئيسي والمحفز لنمو الأنشطة والفعاليات الرياضية التنافسية والمجتمعية، وإسهاماته المتواصلة في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، ورفع جودة الفعاليات، وتعزيز مكانة أبوظبي على خريطة الرياضة المحلية والدولية.

كما يتقدم النادي بالشكر والتقدير إلى اتحاد الإمارات للرياضات المائية، الشريك الفني والاستراتيجي الدائم، على دعمه المتواصل وإسهاماته الفاعلة في إنجاح الدوري، وتطوير منظومة الرياضات المائية، وتعزيز مستويات التنظيم والتحكيم والمنافسة في الدولة.

وتستمر عملية التسجيل أمام الأندية والأكاديميات والفرق الراغبة في المشاركة، على أن تُعلن الأعداد النهائية للسباحين والفرق عقب إغلاق باب التسجيل واستكمال الإجراءات الفنية والتنظيمية.

منصة رياضية

وأكد خويطر الظاهري، عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية، وبطل السباحة السابق وأحد نجوم السباحة الخليجية، أن الدوري أصبح منصة رياضية مهمة تجمع بين المنافسة واكتشاف المواهب وتعزيز المشاركة المجتمعية، قائلاً: «نفخر بالتطور المتواصل الذي يشهده دوري أبوظبي للسباحة، وما يقدمه من فرص حقيقية للسباحين من مختلف الأعمار والمستويات لخوض منافسات منظمة وتطوير قدراتهم الفنية. وبصفتي سباحاً سابقاً، أدرك جيداً أهمية توفير بطولات منتظمة تساعد اللاعبين على اكتساب الخبرة وتحفزهم على الاستمرار وتحقيق طموحاتهم».

وأضاف: «نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس أبوظبي الرياضي، الداعم الرئيسي والمحفز لنمو الأنشطة والفعاليات الرياضية التنافسية والمجتمعية، وإلى اتحاد الإمارات للرياضات المائية، شريكنا الفني والاستراتيجي الدائم، على دعمهما المتواصل وإسهامهما الفاعل في نجاح الدوري وتطوير السباحة في الدولة».

واختتم الظاهري تصريحه قائلاً: «ندعو جميع الأندية والأكاديميات والفرق الرياضية إلى المشاركة الفاعلة في منافسات الدوري، ونتطلع إلى موسم 2026 ناجح ومتميز، يحمل مزيداً من الفرص والإنجازات، ويسهم في اكتشاف جيل جديد من السباحين وترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً رائداً للرياضات المائية».

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