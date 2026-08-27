فاكواد يحرز لقب بطولة اليوبيل الذهبي للشطرنج

توج النيجيري فاكواد أولابودي بلقب بطولة اليوبيل الذهبي الدولية للشطرنج للمستوى تحت 2000 نقطة، التي نظمها اتحاد الإمارات للشطرنج في قاعة نادي دبي للشطرنج والثقافة، واختتمت مساء الخميس بمشاركة 192 لاعباً ولاعبة من مختلف الجنسيات، من بينهم نخبة من الأساتذة الدوليين الكبار.

وجاء تتويج فاكواد بعدما نجح في تسجيل 8 نقاط من أصل 9 جولات، فيما حل الأرميني أرتور جاراجيوزيان في المركز الثاني برصيد 7.5 نقاط متساوياً مع أربعة لاعبين، هم الهندي كابيل راغاف الذي أحرز الميدالية البرونزية، وجوني أريكساندر في المركز الرابع، ونوكالا سريرام خامساً، والأوزبكي عمروف محمدريزو في المركز السادس.

حصلت وافية درويش المعمري، لاعبة منتخبنا الوطني ونادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، على جائزة أفضل لاعبة مواطنة، فيما نال حمد عيسى البلوشي، لاعب نادي دبي للشطرنج، لقب أفضل لاعب مواطن.

تأتي إقامة البطولة ضمن احتفالات اتحاد الإمارات للشطرنج باليوبيل الذهبي، بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس الاتحاد، في مسيرة حافلة بالإنجازات أسهمت في ترسيخ مكانة الشطرنج الإماراتي وتطوير اللعبة على المستويين المحلي والدولي، وتعزيز حضورها في مختلف المحافل.

وحضر منافسات اليوم الثاني ومراسم تتويج الفائزين البروفيسور غانم كشواني، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشطرنج ورئيس لجنة الأبحاث والدراسات المعنية بالبحث الأكاديمي بالاتحاد، وسعيد يوسف شكري، مدير البطولة، ومحمد عبدالله، المدير الفني بالاتحاد، وأحمد النعيمي، رئيس لجنة حكام البطولة.

وأكد البروفيسور غانم كشواني أن البطولة حققت أهدافها الفنية والتنظيمية، وشهدت مشاركة مميزة من لاعبين ولاعبات يمثلون جنسيات متعددة، بما يعكس المكانة التي تحظى بها رياضة الشطرنج في دولة الإمارات.

وقال البروفيسور غانم كشواني: «البطولة أتاحت فرصة مهمة للاعبي ولاعبات المنتخب الوطني للاحتكاك واكتساب الخبرات من خلال مواجهة مستويات مختلفة، مشيراً إلى أن الاتحاد حريص على تنظيم مثل هذه البطولات التي تسهم في تطوير المستوى الفني وتعزيز حضور الشطرنج الإماراتي».

ونوه إلى أن لجنة الأبحاث والدراسات المعنية بالبحث الأكاديمي بالاتحاد تعمل على إرساء ثقافة البحث العلمي في رياضة الشطرنج، باعتبارها عنصراً رئيسياً في تطوير الأداء وصناعة الإنجازات، ونركز على تأسيس أول مركز بحثي متخصص في علوم الشطرنج، ليكون منصة للإنتاج العلمي والابتكار، ويعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً رائداً في تطوير اللعبة من منظور أكاديمي وبحثي.