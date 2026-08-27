دبي تحتضن أولى نزالات «فولت» بمشاركة مقاتلين دوليين

تستعد دبي لاستقبال دوري جديد للفنون القتالية المختلطة، مع إطلاق «دوري فولت للقتال» (Vault Fight League – VFL)، الذي يقيم أولى فعالياته في 12 سبتمبر المقبل، بمشاركة مجموعة من المقاتلين الدوليين، في مشروع يسعى إلى تأسيس بطولة تنطلق من الإمارة وتتوسع لاحقًا خارجها.

ويقف وراء المشروع زيد الموسى، البالغ من العمر 18 عامًا، والذي اختار دخول مجال تنظيم بطولات الفنون القتالية عبر شركته «Xeno Events Organizing & Managing L.L.C.»، واضعًا اكتشاف المقاتلين وتطويرهم ضمن الأهداف الرئيسية للدوري.

ويقول الموسى عن رؤيته للمشروع: «لا أريد لـVFL أن تكتفي بالتعاقد مع أسماء معروفة، بل أريدها أن تصنع أسماء جديدة».

ورغم صغر سنه، خاض الموسى تجارب مبكرة في ريادة الأعمال والرياضة، إذ سبق له إدارة مشروع لتجارة بطاقات بوكيمون، قبل أن يمارس الكرة الطائرة، ثم يتجه إلى الملاكمة والمواي تاي، وهي تجارب ساهمت في تشكيل فكرته عن المشروع الجديد.

ويشهد الحدث الأول مشاركة عدد من الأسماء المعروفة في رياضات القتال، يتقدمهم غورام كوتاتيلادزه وجيريمي كينيدي وأليم نابييف ومايك ماثيثا، إلى جانب شاخزاده ميرزاييف وياكوب سليمانوف ونديدي ألونو.

ولا يقتصر المشروع على تنظيم النزالات، إذ يراهن القائمون عليه على تقديم تجربة متكاملة للجمهور، من خلال الاهتمام بطريقة دخول المقاتلين والإضاءة والموسيقى، إلى جانب تقديم قصص المشاركين وبناء المنافسات بينهم، في محاولة لمنح كل نزال سياقًا يمتد إلى ما هو أبعد من المواجهة داخل الحلبة.

ويأتي إطلاق الدوري في وقت تشهد فيه المنطقة حضورًا متزايدًا لرياضات القتال، مع استضافة العديد من البطولات والفعاليات الدولية خلال السنوات الأخيرة، إلا أن «VFL» يتبنى مسارًا مختلفًا يقوم على تأسيس بطولة محلية المنشأ، بدلًا من الاكتفاء باستضافة أحداث دولية.

ويخطط القائمون على الدوري لبناء قاعدة من المقاتلين ومنح المواهب الجديدة فرصًا للظهور والتطور، إلى جانب استقطاب أسماء تمتلك خبرة دولية، بهدف تكوين منافسات وقصص رياضية يمكن تطويرها عبر الفعاليات المقبلة.

ويرى الموسى أن النسخة الأولى تمثل بداية لمشروع طويل المدى، إذ يستهدف تأسيس منظمة للفنون القتالية المختلطة يكون مقرها دبي، مع التوسع مستقبلًا إلى أسواق ومدن أخرى.

وتقام النسخة الأولى «VFL 1» يوم 12 سبتمبر 2026 في «ذا أرينا» بمسرح مدينة دبي للإعلام، على أن تكشف البطولة من خلال الحدث عن ملامح مشروعها وخططها لبناء حضور مستمر في مشهد الفنون القتالية المختلطة.