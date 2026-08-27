«ناشئة الشارقة» تطلق النسخة الأولى من «السباحة الاحترافية»

أطلقت ناشئة الشارقة، إحدى مؤسسات ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين التابعة لمجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، برنامج «السباحة الاحترافية»، الذي يهدف إلى صقل وتطوير مهارات المنتسبين وتأهيلهم لمستويات أكثر تقدمًا، لتمهد لهم طريق الانضمام إلى الأندية الرياضية والمشاركة في المنافسات الوطنية والعالمية.

ويأتي البرنامج وفق منهج احترافي ومسار تدريبي متفرد يراعي اختلاف مستويات المنتسبين وقدراتهم، وذلك عبر خمسة مستويات تدريبية، من تعلم أساسيات السباحة إلى إتقان مهارات المنافسة واحتراف أنواع السباحة المختلفة، التي تضم السباحة الحرة والفراشة والصدر والظهر.

ويُنفذ البرنامج في مراكز ناشئة الشارقة الثمانية المنتشرة في مدن ومناطق الإمارة، في كل من ناشئة واسط، وناشئة الذيد، وناشئة مليحة، وناشئة المدام، وناشئة الثميد، إلى جانب ناشئة كلباء، وناشئة خورفكان، وناشئة دبا الحصن، مستهدفًا المنتسبين الذكور ضمن الفئة العمرية من 13 إلى 18 عامًا، للارتقاء بمهاراتهم وفق منظومة متكاملة ترتكز على توحيد أساليب التدريب وتطبيق أفضل معايير الأمن والسلامة في بيئة آمنة ومحفزة.

وتعتمد ناشئة الشارقة منصة رقمية موحدة، تتيح للقائمين على البرنامج فرصة متابعة التقدم في مستويات الأداء، وتوثيق أزمنة السباحين، ورصد نتائج تدريبهم، وتوفر صورة دقيقة عن تطور كل منتسب، بما يعزز فرص اكتشاف المواهب المتميزة في السباحة وتحديد نقاط القوة ومجالات التطوير طوال فترة البرنامج.

ويتيح البرنامج للمنتسبين فرصة اختبار قدراتهم من خلال حزمة من البطولات التنافسية تشمل سباقات بمسافات مختلفة، وصولًا إلى التنافس في بطولة النخبة التي تجمع المنتسبين المتميزين من كافة مراكز ناشئة الشارقة، وتحفزهم على تحقيق أفضل الأزمنة خلال المنافسات.

ويجسد برنامج «السباحة الاحترافية» حرص ناشئة الشارقة على بناء تجارب شبابية تتجاوز الممارسة التقليدية إلى مسارات متخصصة، وفق أسس منهجية ومنظومة شمولية تجمع بين التعلم والممارسة والقياس والمنافسة، وتتيح الفرصة لاكتشاف المواهب الواعدة وتطوير المهارات وتعزيز الشغف، وصولًا إلى التميز والتفوق في الأداء الرياضي.