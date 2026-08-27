منتخب الإمارات للكريكيت يخوض كأس آسيا بقائمة تضم 14 لاعبًا

يشارك منتخب الإمارات للكريكيت في منافسات بطولة كأس آسيا للرجال 2026 (50 شوطًا)، التي تستضيفها العاصمة الماليزية كوالالمبور خلال الفترة من 30 أغسطس إلى 12 سبتمبر المقبل، بقائمة تضم 14 لاعبًا.

وأوقعت القرعة منتخب الإمارات في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الكويت، وسلطنة عُمان، وقطر، وسنغافورة.

وذكر اتحاد الإمارات للكريكيت أن المنتخب يستهل مشواره في البطولة بمواجهة منتخب قطر يوم الاثنين 31 أغسطس على ملعب «بايويماس أوفال»، قبل أن يلتقي منتخب الكويت على الملعب ذاته يوم الخميس 3 سبتمبر.

ويواجه المنتخب نظيره السنغافوري يوم الأحد 6 سبتمبر على ملعب «UKM YSD أوفال»، ثم يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب سلطنة عُمان يوم الثلاثاء 8 سبتمبر على الملعب نفسه.

ومن المقرر أن تقام مباراتا الدور نصف النهائي يوم الخميس 10 سبتمبر، فيما تُختتم البطولة يوم السبت 12 سبتمبر بإقامة مباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية.