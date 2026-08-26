ريسه الفلاسي: هدفي ميدالية ذهبية للإمارات في مونديال البوتشيا بكوريا الجنوبية

أكدت ريسه بن عقيده الفلاسي، لاعبة منتخب الإمارات للبوتشيا، أن مشاركتها في مونديال البوتشيا سيول 2026، والذي ينطلق اليوم في كوريا الجنوبية، لن تكون مجرد مشاركة من أجل التمثيل المشرف، بل ستبذل كل ما بوسعها من أجل التتويج بميدالية ذهبية للإمارات والوقوف على منصة التتويج ورؤية علم الدولة خفاقاً بين كافة منتخبات الدول المشاركة في الحدث العالمي.

وأكدت لاعبة منتخب الإمارات للبوتشيا، أن مشاركتها الأخيرة في البطولة الدولية لتحدي البوتشيا والتي أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة يوليو الماضي، على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، بمشاركة 18 دولة تمثل مختلف قارات العالم، أسهمت كثيراً في تأهيلها بصورة متميزة للمونديال، لا سيما أن البطولة تعد واحدة من أبرز البطولات الدولية لرياضة البوتشيا، إلى جانب مشاركتها في بطولة بولندا الدولية قبل السفر إلى كوريا الجنوبية وخوض منافسات المونديال.

وأوضحت ريسه الفلاسي، أن المونديال بالتأكيد يضم نخبة اللاعبين واللاعبات في رياضة البوتشيا، وهو ما يزيد من صعوبة المهمة نظراً لتقارب المستويات، لكنها قادرة بإذن الله على الفوز وتحقيق نتائج متميزة، مثمنة الدور الكبير لبعثة منتخب الإمارات من أجل الإسهام في توفير كافة المتطلبات التي تليق بالبطولة العالمية، موجهة الشكر إلى عبدالله حسن الفلاسي، رئيس البعثة، والكابتن أحمد رجب، المدير الفني للمنتخب، وروبي كواديرنو، مساعد المدرب، على مجهوداتهم الطيبة طيلة الفترة الماضية والتي سبقت الإعداد للبطولة.

كما ثمنت ريسه الفلاسي، زيارة سعادة جمال عبدالله السويدي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كوريا الجنوبية إلى مقر إقامة البعثة، في خطوة رائعة وليست بغريبة على الدبلوماسية الإماراتية، وهي الزيارة التي رفعت من الحالة المعنوية للبعثة وزادت من مسؤوليتها في البطولة، خاصة بعد أن قدم سعادته كافة الاستعدادات والدعم الممكن من سفارة الإمارات لتسهيل مهمة المنتخب في المنافسات.

من جهته، أشاد سعادة جمال عبدالله السويدي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كوريا الجنوبية، بالدعم الكبير الذي تحظى به رياضة الإمارات في جميع قطاعاتها من القيادة الرشيدة، وأوضح أن سفارة الدولة في كوريا الجنوبية تسعى إلى توفير جميع أسباب الراحة لجميع أعضاء المنتخب وتهيئة الأجواء أمام تطلعاته لرفع اسم الدولة عالياً، في إطار التنافس الرياضي الشريف الذي يدعم وشائج المحبة والتعاون بين الدول المشاركة في الحدث الرياضي الكبير. متمنياً التوفيق لبطلة الإمارات ريسه الفلاسي في المنافسات والحصول على ميدالية تهديها لرياضة الإمارات وأسرة رياضة البوتشيا.