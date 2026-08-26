«الإمارات للدراجات» يفوز بالمرحلة الرابعة من طواف «فويلتا إسبانيا»

تُوج السلوفيني تادي بوجاتشار، دراج فريق الإمارات إكس آر جي، أمس بطلًا للمرحلة الرابعة من طواف «فويلتا إسبانيا» للدراجات الهوائية، بعدما قدم أداءً قويًا في جبال أندورا، ليعزز صدارته للترتيب العام ويوسع الفارق مع أقرب منافسيه إلى 3 دقائق و21 ثانية.

وحسم بوجاتشار، حامل قميص المتصدر، المرحلة التي امتدت لمسافة 104.8 كيلومتر، عبر هجوم قوي منفرد قبل نحو 50 كيلومترًا من خط النهاية، ليحقق أول انتصار له في الطواف وهو مرتديًا القميص الأحمر.

ورفع بوجاتشار رصيده إلى 7 ساعات و38 دقيقة و59 ثانية في صدارة الترتيب العام، متقدمًا على السلوفيني بريموش روغليتش، دراج فريق ريد بل-بورا-هانسغروهي، فيما حل الإسباني إنريك ماس، دراج موفيستار، في المركز الثالث بفارق 3 دقائق و32 ثانية.

ويحتل جاي فاين، دراج فريق الإمارات، المركز العاشر في الترتيب العام بفارق 4 دقائق و11 ثانية عن المتصدر.