«اتحاد الرجبي» يطوّر المنتخبات الوطنية عبر منظومات ذكية وبروتوكولات خاصة

أعلن اتحاد الإمارات للرجبي تطوير منظومة إعداد المنتخبات الوطنية، والاستفادة من أحدث أساليب علوم الرياضة والأداء البدني الذكي، وتبني منظومة متكاملة ومستدامة للأداء الرياضي. وكشف الاتحاد عن ورش عمل تعليمية متخصصة في التغذية والاستشفاء والوقاية من الإصابات، وإجراء تحليلات غذائية فردية شاملة، ووضع بروتوكولات تغذية خاصة بأسابيع المنافسات، للارتقاء بمستويات الجاهزية البدنية، والمراقبة الفسيولوجية والأداء العام للاعبي المنتخبات.

وأشار إلى إبرام اتفاقية مع «هاميلتون لعلوم الرياضة» لموسمين تتيح له الاستفادة من الخدمات المتخصصة، من أبرزها برامج القوة، والإعداد البدني عبر تطبيق ذكي، وإجراء تقييم دوري لمؤشرات الأداء، ومتابعة ربع سنوية لكتلة الجسم ومستويات الترطيب.

تم توقيع الاتفاقية اليوم بمقر الاتحاد في اللجنة الأولمبية الوطنية في دبي، بحضور سعود عبدالله النعيمي، عضو مجلس الإدارة، وحازم حسن، المدير التنفيذي للاتحاد بالإنابة، وتايلور هاميلتون، المؤسس والمالك لـ«هاميلتون لعلوم الرياضة».

وقال النعيمي إن تطور رياضة الرجبي لا يقتصر على الجانب الفني داخل الملعب، وإنما يتطلب منظومة متكاملة تشمل الإعداد البدني، والتغذية، والاستشفاء، والوقاية من الإصابات، والعلوم الرياضية الحديثة. بدوره أشار هاميلتون إلى إطلاق مستويات جديدة من الإمكانات الرياضية ودعم نمو رياضة الرجبي على المدى الطويل في المنطقة، عبر البنية التحتية المتقدمة في علوم الرياضة للاعبي المنتخبات الوطنية.