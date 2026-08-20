سلطان بن خليفة بن شخبوط: مهرجان أبوظبي للشطرنج منصة نوعية ببطولات متنوعة ومشاركة عالمية

أكد الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، أن مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج المقام حالياً حتى 24 أغسطس الجاري، منصة دولية نوعية وإضافة مهمة لتطوير القدرات.

وقال لوكالة أنباء الإمارات «وام»، اليوم، إن تزايد أعداد المشاركين، والسمعة العالمية للمهرجان، والمستويات المتطورة من اللاعبين واللاعبات على كافة المستويات، ووصوله إلى النسخة الـ 32 مؤشرات مهمة على القيمة الكبيرة التي يمثلها ضمن الأجندة الدولية.

وأوضح أن المهرجان يحافظ على مكانته العالمية، وسمعته المرموقة إقليمياً ودولياً، بدعم ورعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة زايد الخير رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، والجهود الكبيرة التي بذلت من مسؤولي نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، والشركاء.

ووصف الشيخ سلطان بن خليفة مشاركة 2250 لاعباً ولاعبة من بينهم 300 من الإمارات، واستحداث فعاليات جديدة في هذه النسخة مثل الشطرنج الصيني، وشطرنج الدايس، وبطولة أصحاب الهمم، بأنها من الأسباب المهمة للتطور المستمر للمهرجان عاماً بعد عام، بما يشكل دافعاً للإقبال على المشاركة في منافساته، بجانب أثره الملموس في تطوير القدرات التنافسية للاعبي ولاعبات الإمارات.