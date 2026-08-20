منتخب الإمارات يرفع رصيده إلى 18 ميدالية في «مونديال الفنون القتالية» للناشئين





تواصلت اليوم في مبادلة أرينا منافسات النسخة السابعة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، مع إقامة اليوم الثاني والأخير من نزالات فئة الناشئين (B) المخصصة للاعبين واللاعبات من 14 إلى 15 عاماً، وسط مشاركة دولية واسعة تضم أكثر من 1100 لاعب ولاعبة يمثلون 55 دولة.

وشارك المنتخب الوطني اليوم بخمسة لاعبين ولاعبات هم سلطان فهد العامري، ومحمد الزعابي، ومريم علي المطوع، وحمد الحوسني، وأنفال علي المطوع، ليختتم مشاركته في منافسات فئة الناشئين (B). ونجحت مريم علي المطوع في إحراز الميدالية البرونزية، لتسهم في رفع رصيد المنتخب الوطني إلى 18 ميدالية في البطولة.

ومع دخول البطولة يومها الرابع، واصلت أبوظبي تأكيد مكانتها منصة عالمية لاكتشاف المواهب وصناعة أبطال الجيل القادم من نجوم الفنون القتالية المختلطة، حيث تستقطب مبادلة أرينا يومياً اللاعبين والمدربين والأسر والوفود الرسمية من عشرات الدول، فيما تمتد تجربة المشاركين إلى ما هو أبعد من المنافسات، لتشمل الإقامة والتنقل والتعرف إلى معالم الإمارة، بما يعزز حضور البطولة ضمن أجندة السياحة الرياضية في أبوظبي.

وقال محمد جاسم الحوسني، عضو لجنة الفنون القتالية المختلطة في اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، إن البطولة تمثل منصة تجمع تحت مظلتها جيلاً سيقود مستقبل الرياضة في العالم خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن عدداً من اللاعبين المشاركين اليوم قد يصبحون مستقبلاً أبطالاً عالميين أو محترفين أو مدربين، وهو ما يمنح استضافة الإمارات لهذه الفئة العمرية بعداً استراتيجياً يرتبط بمستقبل اللعبة.

وأضاف أن الأثر الذي تتركه البطولة يتجاوز حدود المنافسات، إذ يعود اللاعبون وأسرهم ومدربوهم إلى بلدانهم سفراء للإمارات يتحدثون عن جودة التنظيم والمنشآت الرياضية والضيافة وسهولة الحركة، مؤكداً أن مثل هذه البطولات تسهم في ترسيخ مكانة الإمارة وجهة عالمية للرياضة الدولية، وتتيح لأجيال جديدة من مختلف أنحاء العالم التعرف إلى دولة الإمارات.

من جانبه، أكد عبدالله محمد الجبارين، مدرب المنتخب الوطني للفنون القتالية المختلطة، أن الجهاز الفني ركز خلال فترة الإعداد على رفع جاهزية اللاعبين بدنياً وفنياً، مع محاكاة ظروف البطولة وتنوع أساليب المنافسين، مشيراً إلى أن قوة المنافسات تتطلب حضوراً ذهنياً عالياً وقدرة على تنفيذ الخطط الفنية تحت الضغط.

وأضاف أن النتائج التي يحققها المنتخب تعكس حجم العمل الذي سبق البطولة، إلا أن الأهم بالنسبة للجهاز الفني يتمثل في قدرة اللاعبين على تطبيق ما تدربوا عليه والتعامل بثقة مع منافسين يمثلون مدارس فنية مختلفة، لافتاً إلى أن المشاركة الواسعة للدول تمنح لاعبي المنتخب خبرات تنافسية يصعب اكتسابها في أي بيئة أخرى.

وقالت اللاعبة مريم علي المطوع إن بداية إحدى مواجهاتها لم تكن كما كانت تتطلع إليها، إلا أنها استعادت تركيزها مستلهمة توجيهات مدربها بأن النزال لا يُحسم في دقائقه الأولى، ما ساعدها على العودة إلى خطتها الفنية.

وأضافت أن البطولة عززت لديها أهمية عدم الاستسلام لأي موقف صعب داخل النزال، والحفاظ على التركيز حتى اللحظات الأخيرة، مؤكدة أن قيمة التجربة والخبرة التي اكتسبتها لا تقل أهمية عن تحقيق الميدالية.

وشكّل حضور الأسر أحد أبرز ملامح المنافسات، لا سيما مع مشاركة الفئات العمرية الصغيرة، حيث أضفت المدرجات أجواءً مميزة جمعت بين الحماس والتشجيع والفخر، فيما تحولت كل مواجهة إلى تجربة مشتركة تجمع اللاعب ومدربه وعائلته.

ومع استمرار المنافسات حتى 23 أغسطس، تواصل مبادلة أرينا احتضان مشاهد رياضية وإنسانية متنوعة، تجمع بين طموحات اللاعبين في أولى مشاركاتهم العالمية، ودعم الأسر من المدرجات، وجهود الأجهزة الفنية، إلى جانب وفود قدمت من مختلف أنحاء العالم لتلتقي في أبوظبي تحت سقف بطولة واحدة.

وقال كونسيساو ماناسا موهانها، من أنجولا، إن الوفد لمس منذ وصوله إلى أبوظبي مستوى احترافياً عالياً من التنظيم وسهولة التنقل والاستقبال، الأمر الذي أسهم في تخفيف الضغوط المصاحبة للمشاركة في البطولات الدولية، وأتاح للأسرة التركيز على دعم اللاعب والاستمتاع بأجواء الحدث.

من جانبها أكدت ناتاليا دوبروفا من أوكرانيا أن مبادلة أرينا تمنح البطولة طابعاً مميزاً، في ظل جودة التنظيم وسهولة الحركة داخل مرافق المنافسات، إلى جانب الأجواء الحماسية في المدرجات، مشيرة إلى أن تجربة المشاركة في أبوظبي كانت متكاملة منذ لحظة الوصول وحتى متابعة النزالات.

وتنطلق، غداً الجمعة، منافسات فئة الناشئين (A) المخصصة للاعبين واللاعبات من 16 إلى 17 عاماً، والتي تستمر على مدار ثلاثة أيام حتى ختام البطولة.