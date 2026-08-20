دبي لكرة السلة يعيّن بطل «أن بي أيه» سفيراً عالمياً للنادي

أعلن دبي لكرة السلة تعيين بطل دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) تريستان تومسون سفيراً عالمياً للنادي، في خطوة جديدة تعزز طموحات النادي الدولية وتدعم مسيرته نحو ترسيخ مكانته كأحد أبرز مشاريع كرة السلة على الساحة العالمية.

ومن خلال دوره الجديد، سيسهم تومسون في تعزيز الحضور العالمي لدبي لكرة السلة، ودعم الشراكات الاستراتيجية، وتوسيع قاعدة جماهير النادي، إلى جانب المساهمة في تطوير ثقافة كرة السلة في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى المستوى الدولي. كما سيتعاون مع إدارة النادي لتوسيع حضور دبي لكرة السلة في الأسواق العالمية، ودعم رؤيته طويلة المدى لترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية بارزة لكرة السلة.

ويحمل تومسون خبرة تمتد لأكثر من عقد في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA)، وكان أحد العناصر الرئيسة في صفوف كليفلاند كافالييرز خلال تتويجه التاريخي بلقب البطولة عام 2016. كما يُعد من المتابعين لمسيرة النمو والتطور التي حققتها دبي على مدار السنوات الماضية.

وقال تريستان تومسون: «أصبحت دبي وجهة تجمع الرياضة والأعمال والثقافة والفرص ضمن بيئة تشهد تطوراً متسارعاً على مختلف المستويات. وما يبنيه دبي لكرة السلة اليوم يتجاوز حدود الفريق؛ فهناك فرصة حقيقية لترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لكرة السلة، يربط بين المواهب والجماهير والفرص في الشرق الأوسط وأوروبا ومختلف أنحاء العالم، أتطلع بحماس إلى دعم مسيرة النادي والمساهمة في بناء بيئة تستقطب أفضل اللاعبين، وتمنحهم الرغبة في الاستمرار والمنافسة على أعلى المستويات».

ومنذ تأسيسه عام 2023، نجح دبي لكرة السلة في تحقيق نمو متسارع، والتحول من فريق جديد إلى أحد أسرع مشاريع كرة السلة الدولية نمواً. وفي موسم 2025/2026، أصبح أول فريق من المنطقة يشارك في الدوري الأوروبي لكرة السلة (اليوروليغ)، قبل أن يواصل كتابة التاريخ بالتتويج بلقب الدوري الأدرياتيكي (ABA)، أول ألقابه منذ تأسيسه.

كما استقبل النادي أكثر من 100 ألف مشجع، في مؤشر على النمو المتواصل لقاعدته الجماهيرية، بالتزامن مع ترسيخ كرة السلة الاحترافية حضوراً متنامياً في المنطقة.

وقال ديجان كامينياشيفيتش، رئيس نادي دبي لكرة السلة: «يتمتع تريستان بخبرة الأبطال، وحضور عالمي، وفهم عميق لما يتطلبه بناء ثقافة قائمة على الفوز والنجاح. وستشكل خبرته، سواء لاعباً على أعلى المستويات أم شخصية رياضية عالمية، إضافة مهمة لدبي لكرة السلة، في حين نواصل الارتقاء بالنادي، وتوسيع حضورنا الدولي، وبناء روابط أقوى مع مجتمع كرة السلة العالمي».