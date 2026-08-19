ذهبية جديدة لمنتخب الناشئين في مونديال «الفنون القتالية»

تواصلت اليوم في مبادلة أرينا بأبوظبي منافسات النسخة السابعة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، مع انطلاق نزالات فئة الناشئين B المخصصة للاعبين واللاعبات من 14 إلى 15 عاماً، ضمن البطولة التي تجمع أكثر من 1100 لاعب ولاعبة يمثلون 55 دولة.

وتقام منافسات هذه الفئة على مدار يومين، وشهد اليوم الأول مواجهات اتسمت بارتفاع المستوى الفني، مع انتقال البطولة إلى مرحلة عمرية تتطلب مستويات أعلى من التخطيط للنزال، وقراءة المنافس، واتخاذ القرارات المناسبة وفقاً لمجريات المواجهة.

ورفع المنتخب الوطني رصيده إلى 17 ميدالية، بعد أن أحرز راكان اليماحي ذهبية وزن 44 كجم، ومصطفى المقبول برونزية ذات الوزن، ليواصل حضوره على منصات التتويج بعد النتائج المميزة التي حققها خلال اليومين الأولين من البطولة.

وقال محمد حسين المرزوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، إن القيمة الاستراتيجية لاستضافة بطولة بهذا الحجم تتمثل في تراكم المعرفة والخبرات عاماً بعد عام، مؤكداً أن اجتماع هذا العدد من المنتخبات والمدارس الفنية والخبرات التدريبية والتحكيمية والطبية والتنظيمية في أبوظبي يوفر مساحة واسعة لتبادل الخبرات واستشراف الاتجاهات التي سترسم مستقبل الرياضة خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن الطموح يتمثل في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً دولياً في تطوير قطاع الفنون القتالية، بدءاً من إعداد الرياضيين وتأهيل المدربين والحكام، وصولاً إلى رفع معايير السلامة والتنظيم، مشيراً إلى أن كل نسخة من النسخ الخمس التي استضافتها أبوظبي أتاحت فرصة لاختبار القدرات الإماراتية وفق أعلى المعايير الدولية، والاستفادة من الخبرات العالمية، مع تقديم الخبرة الإماراتية بوصفها شريكاً مؤثراً في تطوير الرياضة على المستوى الدولي.

من جانبه، أكد رائد جميل عباس، رئيس الاتحاد العراقي للفنون القتالية المختلطة، أن بطولة العالم للناشئين تقدم الصورة الحقيقية لمدى تطور رياضة الفنون القتالية المختلطة، موضحاً أن العمل مع فئات الناشئين يقوم على ترسيخ قيم الانضباط واحترام القوانين وضبط النفس والالتزام بالتعليمات والتدرج المسؤول في المنافسة، بما يسهم في تعزيز فهم الأسر والمجتمعات لطبيعة هذه الرياضة، بعيداً عن الانطباعات المرتبطة بالمواجهة فقط.

وقال راكان اليماحي، لاعب المنتخب الوطني الذي حقق ذهبية وزن 44 كجم في منافسات فئة الناشئين B، إن وجود شقيقه خليفة إلى جانبه يجعل التجربة مختلفة، إذ يتدربان في الصالة نفسها وتحت إشراف المدرب ذاته، فيما ينافس خليفة في فئة C، الأمر الذي يمنحه دعماً معنوياً كبيراً.

وأضاف أن رحلتهما مع اللعبة بدأت من منافسات بسيطة في المنزل، قبل أن يوجههما والداهما إلى ممارسة الرياضة بصورة منظمة، لتصبح التدريبات جزءاً من حياتهما اليومية، مشيراً إلى أنه يشارك في البطولات منذ أربعة أعوام، وسبق أن أحرز ميداليتين ذهبية وفضية في بطولة العالم للناشئين، ونجح في تحقيق إنجاز جديد في النسخة الحالية.

وقال أنوب كاليتا، والد اللاعب الهندي كونال كاليتا المشارك في منافسات فئة الناشئين B لوزن 62 كجم، إنه كان يتمنى في شبابه خوض تجربة الرياضات القتالية، إلا أن ظروف الحياة قادته إلى مسار مختلف، معرباً عن سعادته برؤية ابنه يشارك في بطولة عالمية ويعيش فرصة لم تتح له في السابق.

وأضاف أنه عمل لسنوات من أجل توفير الفرصة لأبنائه لاختيار الطريق الذي يرغبون فيه، مؤكداً أن دوره يتمثل في دعمهم ما داموا ملتزمين بما يقومون به، معرباً عن أمله في أن يواصل ابنه مسيرته بثقة ويصل إلى الاحتراف، مع إدراكه لقيمة الفرصة التي يحظى بها.

من جهته، قال اللاعب آرين هاكوبيان، من منتخب أرمينيا المشارك في منافسات فئة الناشئين B، إن الاستعداد لبطولة العالم استغرق عدة أشهر، قبل أن تختصر تلك الجهود في دقائق قليلة داخل قفص النزال، وهو ما يعكس قيمة كل حصة تدريبية سبقت البطولة.

وأضاف أن دخوله إلى قفص النزال دفعه إلى استحضار كل من أسهم في وصوله إلى هذه المرحلة، وفي مقدمتهم عائلته ومدربوه وزملاؤه، مشيراً إلى أن النتيجة تمثل أهمية كبيرة بالنسبة له، إلا أن خوض المنافسة أمام نخبة اللاعبين في فئته العمرية يعد مكسباً مهماً أيضاً.

وتتواصل غداً الخميس منافسات فئة الناشئين B لليوم الثاني، على أن تنتقل البطولة يوم الجمعة إلى منافسات فئة الناشئين A المخصصة للاعبين واللاعبات من 16 إلى 17 عاماً.