أكثر من 400 لاعب ولاعبة في «سويم فور لايف» بأبوظبي

أعلن نادي أبوظبي للرياضات المائية تنظيم بطولة «سويم فور لايف» بمشاركة تتجاوز 400 لاعب ولاعبة، وذلك يوم 19 سبتمبر المقبل، في المسبح الأولمبي بمدينة محمد بن زايد.

وأكد النادي، في بيان اليوم، أن باب التسجيل سيظل مفتوحًا حتى 5 سبتمبر المقبل، فيما تقام البطولة بدعم من اتحاد الإمارات للرياضات المائية ومجلس أبوظبي الرياضي.

ومن المقرر أن تتضمن منافسات البطولة هذا العام مسابقات مخصصة لفئة الأساتذة «الماسترز»، في إطار حرص النادي على مواصلة الإرث الرياضي لألعاب الماسترز العالمية - أبوظبي 2026، والاستمرار في تطوير برامج السباحة المخصصة لهذه الفئة وتعزيز مشاركتها في المنافسات الرياضية.

وقال أحمد خلفان الجهوري، عضو مجلس إدارة النادي، رئيس اللجنة الفنية، إن البطولة تعد فرصة مثالية لاستقطاب واكتشاف المواهب الواعدة التي يعمل النادي على استقطابها وتطويرها من خلال خطة طويلة الأمد، ليكونوا نواة للمنتخبات الوطنية، لافتًا إلى أن البطولة ستكون أفضل استعداد للسباحين قبل المشاركة في بطولة أبوظبي الدولية، والمقررة في ديسمبر المقبل.

وأوضح أن البطولة ستشهد أيضًا مشاركة سباحي وسباحات الأولمبياد الخاص الإماراتي من أصحاب الهمم، ضمن استعداداتهم للمشاركة في الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمقرر إقامتها في مرافق النادي خلال ديسمبر المقبل، بما يعكس حرص النادي على دعم الرياضة الدامجة وتوفير فرص تنافسية لمختلف فئات المجتمع.