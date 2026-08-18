4 جولات في الموسم الجديد من «تحدي باها أبوظبي»

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، إطلاق منافسات الموسم الرابع من «تحدي باها أبوظبي» 2026-2027، الذي يتضمن أربع جولات تقام بين أكتوبر 2026 وإبريل 2027. ويجمع التحدي نخبة من سائقي السيارات والدراجات النارية من مختلف الفئات والمستويات، للتنافس في سلسلة من السباقات الصحراوية التي تعكس مكانة أبوظبي الرائدة في استضافة أبرز فعاليات رياضة المحركات.

وتركز النسخة الرابعة من «تحدي باها أبوظبي» على تطوير المواهب الجديدة، من خلال إتاحة الفرصة للمبتدئين للتنافس مع عدد من السائقين المخضرمين والمحترفين على مستوى المنطقة.

ويتألف التحدي من أربع جولات، تنطلق أولها يوم 17 أكتوبر 2026 في تلال سويحان، تليها الجولة الثانية التي تقام على مدار يومي 12 و13 ديسمبر 2026 في ليوا بمنطقة الظفرة. وتقام الجولة الثالثة يوم 23 يناير 2027 في ليوا أيضاً، فيما تختتم منافسات الموسم بالجولة الرابعة والأخيرة يوم 10 إبريل 2027 في صحراء منطقة العين.

ويتيح التحدي فرصة مشاركة السائقين المحترفين والهواة، وتمتد كل جولة مسافة تزيد على 100 كيلومتر، بواقع 25 كيلومتراً لكل لفة، ويتوقع أن يكمل أسرع السائقين المسار في نحو ساعتين. ويقدم التحدي جوائز مالية قيمة للفائزين في كل جولة.

وتستقطب النسخة الرابعة من «تحدي باها أبوظبي» مشاركة فئة السيارات، وفئة الباجي، وفئة الدراجات النارية، وفئة كوادز، التي تتوافق مع اللوائح المحلية لمنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية.

وقال سعادة طلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، إن النجاح المتواصل الذي حققته جولات تحدي باها أبوظبي خلال المواسم الماضية يعكس المكانة المتنامية للبطولة على مستوى رياضة الراليات الصحراوية، مشيراً إلى أن الموسم الرابع سيواصل البناء على هذه المكتسبات، ما يسهم في تطوير مهارات السائقين المحليين وصقل خبراتهم، وتمكينهم من خوض المنافسات الإقليمية والدولية بكفاءة عالية.

وقال سعادة الهاشمي: «يمثل تحدي باها أبوظبي إحدى المبادرات النوعية التي تجسد رؤية مجلس أبوظبي الرياضي في دعم رياضات المحركات وتوسيع قاعدة ممارسيها، كما يعزز مكانة الإمارة كوجهة رائدة لاستضافة وتنظيم الأحداث الرياضية العالمية، بفضل ما تمتلكه من خبرات تنظيمية متميزة، تسهم في استقطاب نخبة السائقين وعشاق رياضات المحركات المحليين والعالميين على حد سواء».

وقال ماهر البدري، المدير التنفيذي لمنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية: «تتمتع أبوظبي بمقومات استثنائية تجعلها من أفضل الوجهات لاستضافة سباقات الرالي، بفضل تضاريسها الصحراوية المتنوعة وخبرتها الطويلة في تنظيم أبرز البطولات العالمية. ونؤمن بأن تنظيم سلسلة محلية متخصصة مثل تحدي باها أبوظبي يمثل ركيزة أساسية لدعم السائقين وإعدادهم للمنافسة على أعلى المستويات، بما يعزز حضورهم وتمثيلهم المشرف في المحافل الإقليمية والدولية».

ويأتي إطلاق الموسم الرابع من تحدي باها أبوظبي استكمالاً للنجاحات التي حققها التحدي في مواسمه السابقة، حيث استقطب الموسم الثالث أكثر من 380 مشاركة من أكثر من 20 جنسية عبر جولاته الأربع، وسط مستويات تنافسية عالية وإقبال متزايد من محترفي وهواة الراليات الصحراوية. وأسهم التحدي في تعزيز الحضور المجتمعي للسباقات الصحراوية وترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً رائدةً لاستضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية النوعية على المستويين الإقليمي والدولي.