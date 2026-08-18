مشاركة أكثر من 200 لاعب في أنشطة كرة السلة بأندية الشارقة

نظم مجلس الشارقة الرياضي أربعة مهرجانات وتجمعات ومباريات رياضية للاعبي الفئات السنية في كرة السلة بأندية الإمارة، ضمن خطط إدارة شؤون الرياضة والتطوير لشهر أغسطس الجاري.

وشهدت الأنشطة مشاركة 203 لاعبين مثلوا أندية الشارقة، والبطائح، والحمرية، والمدام، ودبا الحصن، وخورفكان، ومليحة، والذيد، وكلباء.

وتأتي الأنشطة ضمن جهود مجلس الشارقة الرياضي لتوفير برامج رياضية مستمرة للفئات السنية، ودعم الأندية في تطوير قاعدة اللاعبين، وإتاحة فرص منتظمة للمشاركة والتنافس، بما يسهم في اكتشاف المواهب وصقل مهاراتها ورفد الفرق الرياضية بالعناصر الواعدة.