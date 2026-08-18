«الإمارات للدراجات» يعلن تفاصيل مشاركته في طوافي ألمانيا ورينوي

أعلن فريق الإمارات «إكس آر جي» للدراجات الهوائية مشاركته في طوافي ألمانيا «ليدل دويتشلاند تور» ورينوي في بلجيكا، اللذين يقامان خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس الجاري، بمشاركة نخبة من أبرز الدراجين العالميين.

ويشارك الفريق في طواف ألمانيا بنسخته الأربعين بقيادة الألماني نيلس بوليت وإسحاق ديل تورو، إلى جانب فيجارد ستيك لانغن، وأنطونيو مورغادو، وموريتس ماوس، وماتيو فان دن ويانغرت، تحت إشراف المديرين الرياضيين فابريتسيو غويدي وأندريه هاوبتمان.

وتحظى مشاركة بوليت بأهمية خاصة، إذ يخوض المنافسات على أرضه وبين جماهير بلاده، بعدما توج بلقب طواف ألمانيا عام 2021، وحقق أول انتصار احترافي له في شوارع شتوتغارت خلال نسخة 2018.

ويتضمن طواف ألمانيا مرحلة تمهيدية لمسافة 2.6 كيلومتر، تليها أربع مراحل، أبرزها المرحلة الأولى التي تمتد لمسافة 215.2 كيلومترًا وتتضمن صعودًا إجماليًا يبلغ 3298 مترًا، فيما تشهد المرحلة الثالثة صعودًا لمسافة 3069 مترًا، قبل الختام بمرحلة دائرية في مدينة هايلبرون.

وسبق لفريق الإمارات إكس آر جي الصعود إلى منصة التتويج في طواف ألمانيا ثلاث مرات، عبر ألكسندر كريستوف عام 2021، وفيليكس غروشارتنر عام 2023، وجوناثان نارفايث عام 2025، إضافة إلى تحقيقه عددًا من الانتصارات في المراحل.

وفي طواف رينوي ببلجيكا، يقود فلوريان فيرميرش تشكيلة الفريق التي تضم رون هيرغودتس، وإيغور أرييتا، وفيليبو بارونتشيني، وميكيل بييرغ، ويوليوس يوهانسن، وروي أوليفيرا، تحت إشراف المديرين الرياضيين فابيو بالداتو وماركو مارزانو.

ويسعى فيرميرش إلى تحقيق نتيجة قوية في السباق، بعدما حل وصيفًا في الترتيب العام لنسخة 2023، فيما يدخل أوليفيرا المنافسات بمعنويات مرتفعة عقب تحقيقه أول انتصار احترافي في مسيرته خلال طواف البرتغال.

ويستهل طواف رينوي منافساته بمرحلة انطلاق وعودة إلى ديست، تليها مرحلة بين بلانكنبرغه وأرْدو، قبل المرحلة الثالثة التي تعد «المرحلة الملكية» للسباق، وتتضمن 17 صعودًا مصنفًا، من بينها صعود «كابيلمور».

وتتواصل المنافسات بالمرحلة الرابعة بين ريمست وبيلزن-هويسيلت، قبل ختام الطواف بالمرحلة الخامسة في مدينة لوفين عبر مسار فني داخل المدينة.

وكان فريق الإمارات إكس آر جي قد توج بلقب طواف رينوي عامي 2023 و2024 عن طريق البلجيكي تيم فيلنس، الذي صعد أيضًا إلى منصة التتويج في النسخة الماضية.