ثاني الزيودي: الإمارات وجهة عالمية لبطولات الشطرنج الدولية

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية أن مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج في نسخته الـ32 يرسخ مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية لاستضافة بطولات الشطرنج الدولية ويعكس تنامي حضور هذه الرياضة وتوسع نطاق ممارستها.

ونوه معاليه خلال حضوره افتتاح فعاليات المهرجان مساء اليوم في فندق راديسون بلو أبوظبي بمشاركة 2250 لاعباً ولاعبة من مختلف دول العالم بدعم ورعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مؤسسة زايد الخير رئيس مجلس أبوظبي الرياضي لإقامة واستضافة البطولات الرياضية، مشيداً بدور نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية في تطوير اللعبة وتمكين أبناء وبنات دولة الإمارات من اكتساب المهارات التنافسية، وتعزيز استدامة المهرجان وتطوره وصولاً إلى نسخته الـ32.

وقال معاليه إن استضافة دولة الإمارات لهذه الفعاليات الدولية بمشاركة لاعبين ولاعبات من مختلف قارات العالم تجسد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للفعاليات الرياضية النوعية وتعزز الدور الذي تلعبه الرياضة في تعزيز قيم السلام والتآلف والتعارف، وفتح مساحات أوسع للتواصل بين مختلف الثقافات.