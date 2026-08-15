منتخب الإمارات جاهز لتحدي مونديال «الفنون القتالية للناشئين»





يستعد المنتخب الوطني للفنون القتالية المختلطة إلى المشاركة في منافسات بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين 2026 في أبوظبي، ساعياً لتعزيز إنجازاته في النسخ الأخيرة، ومواصلة مسيرة تطور لاعبيه الناشئين على الساحة الدولية.

وتستضيف مبادلة أرينا منافسات البطولة خلال الفترة من 17 إلى 23 أغسطس الجاري، بمشاركة أكثر من 1.100 لاعب ولاعبة يمثلون 55 دولة، فيما يخوض المنتخب الوطني المنافسات بقائمة تضم 47 لاعباً ولاعبة ضمن مختلف الفئات.

وشهدت مشاركة المنتخب الوطني في بطولة العالم للناشئين مساراً تصاعدياً خلال الأعوام الأخيرة، حيث سجل في عام 2023 حصيلة قياسية آنذاك بلغت 12 ميدالية، بواقع أربع ذهبيات وأربع فضيات وأربع برونزيات، ليحتل المركز الرابع في الترتيب العام. وشكلت هذه النتيجة قفزة واضحة مقارنة بمشاركته الأولى في نسخة عام 2022، التي حصد خلالها أربع ميداليات، من بينها أول ذهبية.

وحافظ المنتخب الوطني على زخمه في نسخة عام 2024، محققاً 12 ميدالية أيضاً، بواقع أربع ذهبيات وفضية واحدة وسبع برونزيات.

وفي عام 2025، رفع المنتخب الوطني حصيلته إلى 13 ميدالية، مسجلاً أفضل نتيجة له في تاريخ البطولة. وجاء هذا الإنجاز في نسخة كانت الأكبر من نوعها في ذلك الوقت، بمشاركة أكثر من 1.000 لاعب ولاعبة.

وقال محمد جاسم الحوسني، عضو لجنة الفنون القتالية المختلطة في اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة: "تعكس نتائجنا في النسخ الأخيرة حجم التطور الذي تشهده رياضة الفنون القتالية المختلطة في دولة الإمارات، وما أحرزه لاعبونا الناشئون من تقدم. فقد قطعنا خطوات مهمة خلال الأعوام القليلة الماضية، وأتاحت كل بطولة للاعبينا اكتساب خبرات ثمينة من خلال مواجهة نخبة المواهب الناشئة في العالم.

وهدفنا هذا العام هو إضافة إنجازات جديدة إلى هذا الرصيد والمنافسة بقوة على مزيد من الميداليات. ويضم المنتخب نخبة من اللاعبين واللاعبات الذين بلغوا درجة عالية من الجاهزية، وسيمنحهم خوض البطولة على أرضهم دافعاً أكبر لتقديم أفضل مستوياتهم. ونحن على ثقة بقدرتهم على خوض كل نزال بعزيمة وتركيز، وتقديم أقصى ما لديهم، ومواصلة التطور في أعلى مستويات المنافسة".

وقال تولي بليستيد، مدرب المنتخب الوطني للفنون القتالية المختلطة: "بذل اللاعبون واللاعبات جهداً كبيراً خلال فترة الاستعداد، ونحن سعداء بما أحرزوه من تقدم. وندرك أن مستوى المنافسة سيكون مرتفعاً، لذلك ينصب تركيزنا على ضمان جاهزية كل لاعب لتقديم أفضل ما لديه، والحفاظ على تركيزه في كل نزال، وتطبيق ما تعلمه خلال التدريبات".

وتعكس النتائج المتصاعدة للمنتخب الوطني التطور المستمر لبرنامج إعداد المواهب الناشئة في رياضة الفنون القتالية المختلطة. فمن أربع ميداليات في عام 2022، إلى 12 ميدالية في كل من عامي 2023 و2024، ثم الحصيلة القياسية البالغة 13 ميدالية في عام 2025، نجح المنتخب في إرساء قاعدة قوية ينطلق منها نحو مشاركته الجديدة في بطولة العالم على أرضه.

وتمنح إقامة البطولة في أبوظبي لاعبي المنتخب فرصة المنافسة أمام جماهيرهم، إذ يتطلعون إلى تحويل هذا الدعم إلى حافز لتقديم مستويات قوية، بالتوازي مع مواصلة إعداد جيل جديد من المواهب الإماراتية في رياضة الفنون القتالية المختلطة.