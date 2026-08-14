«البارالمبية الإماراتية» تعتمد برنامج الاستعدادات لـ«الآسيوية»

اعتمدت اللجنة البارالمبية الإماراتية، خطة إعداد استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية «آيتشي–ناغويا 2026»، المقررة في اليابان أكتوبر المقبل.. تتضمن التجمعات والمعسكرات الداخلية والخارجية، إلى جانب المشاركات الدولية للمنتخبات الوطنية خلال المرحلة المقبلة.

وأكد ذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الإماراتية، أن اللجنة تعمل وفق برنامج إعداد يهدف إلى الوصول باللاعبين واللاعبات إلى أفضل مستويات الجاهزية الفنية والبدنية قبل انطلاق الدورة، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تشهد متابعة دقيقة لمستويات اللاعبين ونتائجهم في البطولات والاستحقاقات المختلفة.

وأوضح أن اختيار قائمة اللاعبين في الدورة يتم وفق آليات ومعايير فنية محددة، وبالتنسيق مع الأجهزة الفنية، على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية المشاركة بعد استكمال مراحل التقييم والإعداد.

وأشار إلى أهمية برنامج الاستعداد المقرر لمواكبة المشاركة المرتقبة، بالإضافة إلى أن المشاركات الدولية محطة محورية، لتقييم مستويات اللاعبين، وتعزيز جاهزيتهم قبل الاستحقاق الآسيوي.