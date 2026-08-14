انتخاب عبدالله آل بركت نائباً أول لرئيس الاتحاد العالمي لمسائل الشطرنج

في إنجاز جديد يعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها الكفاءات الإماراتية على الساحة العالمية، انتُخب الدكتور عبدالله علي آل بركت بالإجماع نائباً أول لرئيس الاتحاد العالمي لمسائل الشطرنج (WFCC) لولاية جديدة، ليواصل تمثيل دولة الإمارات في رئاسة الاتحاد الدولي.

وأكد الدكتور عبدالله علي آل بركت أن هذا الإجماع الدولي يمثل مسؤولية جديدة لمواصلة العمل والعطاء خلال المرحلة المقبلة. ويأتي هذا التجديد بعد النجاحات التي حققها آل بركت منذ انتخابه لأول مرة نائباً أول للرئيس خلال اجتماعات المؤتمر العالمي الـ64 لمسائل الشطرنج، الذي استضافته إمارة الفجيرة عام 2022، ليؤكد الاعتراف الدولي بالدور الريادي الذي تؤديه دولة الإمارات في تطوير هذا المجال.

واختتم آل بركت مؤكداً أن المرحلة القادمة ستشهد خططاً طموحة لتطوير مسابقات تكوين مسائل الشطرنج، وتوسيع نطاق التعاون الدولي، بما يرسخ اسم دولة الإمارات وإمارة الفجيرة في صدارة المؤشرات العالمية لهذه الرياضة الذهنية العريقة.

وأعلن الاتحاد العالمي لمسائل الشطرنج عن تشكيل هيئة الرئاسة الجديدة للولاية المقبلة، والتي تضم ماريان كوفاتشيف (صربيا) رئيساً، والدكتور عبدالله علي آل بركت (الإمارات) نائباً أول للرئيس، وماركو غويدا (إيطاليا) نائباً ثانياً للرئيس، وجوليا فيسوتسكا (لاتفيا) نائباً ثالثاً للرئيس، ومحمد عبد الغني الحلاق سكرتيراً للاتحاد.