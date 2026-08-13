3 لاعبين يمثلون الإمارات في بطولة العالم للدراجات البارالمبية

يستعد منتخب الإمارات للدراجات البارالمبية للمشاركة في بطولة العالم لدراجات الطريق البارالمبية 2026 ضمن أجندة الاتحاد الدولي، التي تقام في مدينة هانتسفيل بولاية ألاباما الأمريكية خلال الفترة من 29 أغسطس الجاري إلى 7 سبتمبر المقبل.

واعتمد الجهاز الفني، بقيادة المدرب محمد المروي، مشاركة 3 لاعبين هم أحمد البدواوي، وذياب المهيري فئة «سي 5»، وعبدالله البلوشي فئة «سي 4»، بهدف الحصول على مراكز متقدمة، وحصد المزيد من النقاط التأهيلية لأولمبياد 2028.

وأكد المروي أن منتخبنا الوطني بدأ أمس فترة تحضير مهمة في مدينة تشاتانوغا الأمريكية تمتد حتى 29 أغسطس، ليتوجه بعدها إلى ولاية ألاباما لخوض منافسات بطولة العالم، مشيرًا إلى أن التدريبات النوعية الحالية للدراجين تواكب أهمية المنافسة المقررة، بمشاركة نخبة الأبطال من أنحاء العالم.

وأضاف أن دراجي منتخبنا الوطني يخوضون البطولة بمعنويات عالية بعد الإنجاز التاريخي في النسخة الثانية من بطولة كأس البرازيل الدولية للمضمار بمدينة مارينجا البرازيلية، وحصد 8 ميداليات، وصولًا إلى المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية 2026، مشيرًا إلى مواصلة برامج الإعداد بمعسكر خارجي سيقام في سبتمبر المقبل في ماليزيا استعدادًا للألعاب الآسيوية.