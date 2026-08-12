صفقة قياسية تنقل ملكية ليكرز إلى إيغر وكوشنر

ستنتقل ملكية لوس أنجليس ليكرز، أحد أنجح فرق الدوري الأمريكي لكرة السلة «إن بي أيه»، إلى بوب إيغر، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ديزني، والمستثمر جوشوا كوشنر، في صفقة تُقدّر قيمتها بـ 12.5 مليار دولار، وفق ما أفادت الأربعاء شبكة «إي إس بي إن».

وتُعدّ هذه الصفقة، التي ستُسجّل سعراً قياسياً، بعد نحو عام من موافقة الملياردير مارك والتر على شراء حصة أغلبية في الفريق في صفقة بلغت قيمتها 10 مليارات دولار.

وكوشنر هو شقيق جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأنهى شراء والتر، الذي أُعلن عنه في يونيو من العام الماضي، سيطرة عائلة بوس التي دامت 46 عاماً على عملاق الدوري.

فاز ليكرز بـ 17 لقباً في الدوري ليحتل المركز الثاني في ترتيب الأندية الأكثر تتويجاً، بعد حامل الرقم القياسي بوسطن سلتيكس (18).

وضمّ الفريق بعضاً من ألمع نجوم الدوري، من بينهم كريم عبد الجبار، وشاكيل أونيل، والراحل كوبي براينت و«الملك» ليبرون جيمس.

انتقل جيمس، الهداف التاريخي للدوري، مؤخراً من ليكرز إلى فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، بعدما أمضى معه 8 سنوات وقاده لإحراز اللقب عام 2020.

وذكرت شبكة «إي إس بي إن» أن عملية البيع لا تزال تتطلب موافقة مجلس إدارة الدوري، وهي عملية قد تستغرق أسابيع.