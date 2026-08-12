منتخب الإمارات للدراجات يشارك في البطولة العربية بسوريا أكتوبر المقبل

يشارك المنتخب الوطني للدراجات الهوائية، في منافسات البطولة العربية المجمعة، التي تستضيفها الجمهورية العربية السورية، من 2 إلى 12 أكتوبر المقبل.

وتشمل منافسات البطولة سباقات الطريق في فئات الرجال والشباب والناشئين والسيدات والشابات، إلى جانب سباقات مخصصة للدراجين من ذوي الإعاقة، وتتضمن سباقات ضد الساعة للفرق والفردي، وسباقات الفردي العام لمختلف الفئات.

كما تشمل منافسات الدراجات الجبلية التتابع الجبلي المختلط واختراق الضاحية (XCO) لمختلف الفئات، إضافة إلى سباق الهبوط من المنحدر لفئة الرجال.

وأكد الدكتور ياسر الدوخي، رئيس الاتحاد العربي للدراجات الهوائية، أن الاتحاد يواصل، بالتنسيق مع اللجنة المنظمة والجهات المختصة، متابعة جميع الجوانب التنظيمية والفنية، بما يضمن إخراج البطولة بأفضل صورة وتحقيق الأهداف الرياضية والتنظيمية المرجوة منها، مشيداً بالدعم الذي يحظى به ملف البطولة، من مختلف الجهات الرسمية، وهو ما يعكس حرص الجميع على تنظيم بطولة عربية متميزة تليق بمكانة رياضة الدراجات في الوطن العربي.