تورك للدراجات يستعد للموسم الجديد





‎أقام فريق تورك للدراجات معسكره الإعدادي في إيطاليا، وبمشاركة 6 دراجين إماراتيين، من أجل التحضير للاستحقاقات المقبلة في الموسم الجديد وذلك بدعم من شركتي دبي للاستثمار ومجمع دبي للاستثمار.

‎واعتبر زعل خليفة بن زعل، مدير فريق تورك، أن اختيار إيطاليا لإقامة المعسكر جاء بالنظر لأهمية رياضة الدراجات الهوائية في هذه الدولة الأوروبية التي تزخر بأبطال اللعبة، إلى جانب توفر التجهيزات اللازمة من أجل التحضيرات، ووجود التضاريس التي تسهم في رفع مستويات الدراجين وتجهيزهم بأفضل صورة ممكنة قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

‎ووجه بن زعل، الشكر للرعاة الداعمين لهذا المعسكر، بما يعكس اهتمامهم بالتفاعل مع المجتمع وتحفيز أبناء الوطن في شتى المجالات، ومنها الرياضة إيماناً بأهميتها عموماً والدراجات الهوائية على وجه الخصوص في تحقيق فوائد عدة.

‎يذكر أن فريق تورك تأسس عام 2015، من قبل مجموعة من الشباب المواطنين من هواة ممارسة رياضة الدراجات الهوائية، بهدف تشجيع ممارسة الرياضة عموماً والدراجات الهوائية على وجه الخصوص في المجتمع، ونجح الفريق خلال هذه المدة الزمنية في تسجيل اسمه منافساً ذا حضور قوي في العديد من البطولات المحلية والخارجية، وسط طموح بحصد المزيد من النتائج الإيجابية.