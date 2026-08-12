لطيفة آل مكتوم تنضم إلى فرسان الإمارات في بطولة العالم للفروسية

انضمت الشيخة لطيفة آل مكتوم مع «كورنيت إكس إل» إلى قائمة فرسان دولة الإمارات لقفز الحواجز، للمشاركة في بطولة العالم للفروسية بمدينة آخن الألمانية، من 11 إلى 23 أغسطس الجاري.

وتتألف القائمة المشاركة من عمر عبدالعزيز المرزوقي، مع «إنجوي دو لا مور»، وعبدالله حميد المهيري، مع «هدسون دو فان»، وحميد عبدالله المهيري، مع «فونسيتّي في دي هيفينك»، وسالم أحمد السويدي، مع جواده «فلونفلون».

وأعلن اتحاد الإمارات للفروسية والسباق أن فرسان دولة الإمارات يشاركون في البطولة للمنافسة على الألقاب وبداية مشوار التأهل لدورة الألعاب الأولمبية 2028.

ونوه إلى أن المنافسات تجمع أبرز الفرسان والخيول في العالم للتنافس على لقبي الفرق والفردي، وستحصل الفرق السبعة الأعلى ترتيبًا والمؤهلة على المقاعد الأولمبية، انطلاقًا من 19 أغسطس بإقامة التصفيات الافتتاحية للفرق والفردي.

وأكد الدكتور غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق، أن بطولة العالم للفروسية محطة مهمة أخرى في التطور المستمر لبرنامج قفز الحواجز في الدولة.

وأشار إلى أن فرسان دولة الإمارات أظهروا تميزًا كبيرًا على مدار الموسم، وتوفر البطولة فرصة مثالية للتنافس مع أفضل فرسان العالم، إلى جانب أنها تعد الخطوة الأولى على الطريق نحو أولمبياد لوس أنجلوس 2028، معربًا عن ثقته في قدرة الفريق على إظهار المستوى التنافسي المميز مع نخبة الأبطال.

بدوره، قال المدرب يليام فانيل إن المجموعة الممثلة للمنتخب في البطولة أثبتت قدرتها على منافسة أفضل الفرسان والخيول في العالم؛ لأن كل فارس حجز مكانه مع الفريق من خلال الأداء المستمر والعمل الجاد طوال الموسم.

وأوضح أن المنافسات تختلف عن أي تحديات أخرى، والنجاح يأتي من الاستعداد والثقة بالحصان وتقديم 4 عروض قوية، مشيرًا إلى أن المستوى في آخن سيكون مرتفعًا للغاية.